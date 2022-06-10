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Босх
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«Човен дурнів» Ієроніма Босха (фраґмент)
П'ятниця, Червень 10, 2022 - 13:15
До теми
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22
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Штука
Ґенезис із духів
Алєксандра Зіньчук
Єпископам, світовим лідерам, суддям і неґоціаторам Urbi et Orbi на Трійцю післання – щоби приборкали кремлівські прагнення вигнати Шехіну зі світу цього
09.06.22
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Дискурси
«Зузани» від Зузани. Гаубиці та інша співпраця зі Словаччиною
Володимир В'ятрович
Про історичний шлях до збройної підтримки: як Словаччина допомагає Україні протягом років
09.06.22
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Україна
106-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вишукують слабкі місця в обороні Сіверськодонецька. Інтенсивно використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню. Армія РФ намагалася атакувати Тошківку і Катеринівку, але під вогнем ЗСУ відступила.
09.06.22
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Україна
Крим очима галицького оглядача 140 років тому
Антон Божук
Виглядає, що кримська нотатка Василя Ільницького в «Зорі» 1882 року стала першим краєзнавчим репортажем про Крим в українській пресі
08.06.22
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Минуле
Тиша
Андрій Содомора
У цій тиші – голос матері, що побивається над своїм сином: Я ж бо плекала його, як рослину в саду на осонні...
07.06.22
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Дискурси
Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22
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Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22
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Штука