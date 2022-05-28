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Чом, чом, чом, земле моя, так люба ти мені?
Костянтина Малицька
До теми
Пітсбурґ
Василь МАХНО
Мости нагадують місту про промислове минуле, а Воргол – про далекий Нью-Йорк, в якому усе велике схоже на дрібне макове зерно
28.05.22
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Дискурси
94-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийшовши в тил наших військ та порушивши шляхи нашого логістичного забезпечення, штурмував Нагірне, Василівку, Комишуваху та Відродженну, успіху не мав, відійшов.
28.05.22
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Україна
9 п’єс про війну в театрі, що став бомбосховищем
Нові реалії народжують нові тексти і ці тексти почув уже весь світ. Українські драматурги вже третій місяць розповідають правду світові та реальні історії українців, фіксують знакові події і описують достовірні емоції, переводячи їх у площину театру. Прийшла черга прочитати їх у Києві.
27.05.22
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Штука
Поезія в час війни
Тарас Пастух
Це голос, що йде з глибин – мови, яка пропонує особливий спосіб бачення світу, культурних особливостей та універсалій, відчуття особистої гідності та поцінування свободи. Цей голос промовляє про те, що власне і хоче «денацифікувати» Путін.
27.05.22
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Штука
Що таке рашизм?
Володимир В'ятрович
Ця ідеологія — не просто хворобливий погляд на світ мільйонів людей. Вона перетворює нинішню війну проти України у геноцид. Це ідеологія, яка спонукає росіян стріляти не лише в українських солдатів, але й у цивільних
27.05.22
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Україна
Зерно і море
Юрій Андрухович
Невже «колективний Захід» так і не зрозуміє, що вигідніше і просто людяніше покласти край цій в’язкій агресії найочевиднішим шляхом – застосувавши власні збройні сили?
27.05.22
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Дискурси
93-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Становище на сході України загострилося. Російські атаки мають успіх на Бахмутському напрямку; армія РФ намагається відрізати українські підрозділи від основних сил. Противник пробує закріпитись у захопленому Лимані.
27.05.22
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Україна
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22
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Штука