Батальйон територіальної оборони Івано-Франківська просить про допомогу.

На початку тижня 500 бійців територіальної оборони м. Івано-Франківськ у складі ЗСУ вже відправились на фронт. Директор департаменту інвестиційної політики, міжнародних зв’язків та туризму Івано-Франківської міської ради опублікував список необхідного для доукомплектування батальйону.
Допомогу можна завозити на вул. Юності,3 (до чергового) або писати в приват Ігорю Попадюку: https://www.facebook.com/igorgalicia
Що потрібно в першу чергу:
1. Позашляховики
2. Кабель п274 12км
3. Планшети характеристики: андроїд 4 я д-ра 4 Гіга внутрішня 64 пам'ять і зовнішня sd карта швидкісна 3g modem
4 Глушники до АК 74
5. Водяний глубинний насос
6. Мотопомпа
Малоцінка:
Кірки – 20 шт.
Спальники – 20 шт.
Карімати – 20 шт.
Мішки – 500 штук.
Бочки 200 літрів 4 шт.
Цвяховитягувач – 10 шт.
Зварювальний апарат – 2 шт.
Електроди – 50 пачок 3мм
Пласкогубці – 20 шт.
Дрелька – 2 шт.
Свердла – 20 штук (різні)
Обценьки (кліщі) – 10 шт.
Цвяхи – 20 кг (100 – 5 кг, 50 – 5 кг. 80 – 5 кг. 90 – 5 кг.)
Шурупи – 10 тис. (по дереву, чорні).
Циркулярка – 1 шт.
Насос глубинний (типу ручейок) – 1 шт.
Насос для технічної води (малятко) – 3 шт.
Шланг для води 15мм - 100 метрів.
Шланг для води 20 мм – 100 метрів.
Перехідники – 10 штук.
Помпа для води – 2 шт.
Мотузки 8мм – 300 метрів
Мотузки 12мм – 300 метрів
Брезент 10х10 – 20 штук
Брезент 10х5 – 20 штук
Брезент 10х40 – 5 штук
Плівка зелена – 7 рулонів.
Плівка прозора – 3 рулони.
Колодки навісні – 10 штук.
Ємність для літнього душу (чорна) - 10 штук.
Рукомийники пластмасові 20 штук.
Відра – 30 штук.
Тазіки – 30 штук.
Каструлі алюмінієві - 5 літрів – 10 шт.
Каструлі алюмінієві - 10 літрів – 10 шт.
Казан похідний – 10 літрів – 20 штук.
Казан похідний 32 літри – 10 штук.
Переноски – 10метрів – 15 штук.
Переноски 20 метрів – 15 штук.
Шнурок для білизни – 200 метрів.
ОСВ плити 2.5х1.2м, товщина 8 мм – 50 шт.
Віники – 20 штук.
Мітли – 20 штук.
Совок 10 штук.
Сухий спирт – 100 пачок.
Краники для води – 20 штук.
Скотч – 2 ящиків.
Силовий кабель 2х2.5 – 600 метрів.
Розетки подвійні – 30 штук.
Вилки – 30 штук.
Включателі – 20 штук.
Патрони 30 штук.
Розпредільчі коробки 50 штук.
Будівельний степлер – 5 штук.
Скоби до степлерів будівельних – 20 пачок.
Масло 10w40 – 50 літрів.
Масло 5w40 – 50 літрів.
Хомут пластиковий – 3 види по 20 упаковок.
Лампочки звичайні – 50 шт.
Газові балони – 20 шт.
Пальники – 10 шт.
Комлект відеонагляду – 2 шт.
Монітори для відеонагляду – 2 шт.
Єврокуби – 7 штук.
Чоботи гумові – 150 штук.
Дощовики 150 штук (не одноразові)
Плащ накидки (пончо) – 150 штук.
Сковорідки – 10 штук.
ода питна бутильована в необмеженій кількості.
Вологі серветки, тулетний папір – необмежена кількість.
4g роутер – 4 штуки.
Цвяхи 100, 150, 200 – 3000 штук (20 кг).
Клямбри – 1000 штук.
Ямобури (садові бури) бензинові – 2 шт.
Ручні бури 5 шт.
Трамбовочні машини – 5 шт.
Медичний спирт – 20 літрів.
Перчатки робочі прорезинені – 500 шт.
Москітні сітки - багато.
Засоби від комарів (ВЕНІСТИЛ), кліщів.
Карімат для сидіння (підсрачник)
Дошки (25, 30, 40) – 20 кубів.
Колючий дріт.
Маскувальні сітки.
29.04.2022