Батальйон територіальної оборони Івано-Франківська просить про допомогу.

На початку тижня 500 бійців територіальної оборони м. Івано-Франківськ у складі ЗСУ вже відправились на фронт. Директор департаменту інвестиційної політики, міжнародних зв’язків та туризму Івано-Франківської міської ради опублікував список необхідного для доукомплектування батальйону.

Допомогу можна завозити на вул. Юності,3 (до чергового) або писати в приват Ігорю Попадюку: https://www.facebook.com/igorgalicia

Що потрібно в першу чергу:

1. Позашляховики

2. Кабель п274 12км

3. Планшети характеристики: андроїд 4 я д-ра 4 Гіга внутрішня 64 пам'ять і зовнішня sd карта швидкісна 3g modem

4 Глушники до АК 74

5. Водяний глубинний насос

6. Мотопомпа

Малоцінка:

Кірки – 20 шт.

Спальники – 20 шт.

Карімати – 20 шт.

Мішки – 500 штук.

Бочки 200 літрів 4 шт.

Цвяховитягувач – 10 шт.

Зварювальний апарат – 2 шт.

Електроди – 50 пачок 3мм

Пласкогубці – 20 шт.

Дрелька – 2 шт.

Свердла – 20 штук (різні)

Обценьки (кліщі) – 10 шт.

Цвяхи – 20 кг (100 – 5 кг, 50 – 5 кг. 80 – 5 кг. 90 – 5 кг.)

Шурупи – 10 тис. (по дереву, чорні).

Циркулярка – 1 шт.

Насос глубинний (типу ручейок) – 1 шт.

Насос для технічної води (малятко) – 3 шт.

Шланг для води 15мм - 100 метрів.

Шланг для води 20 мм – 100 метрів.

Перехідники – 10 штук.

Помпа для води – 2 шт.

Мотузки 8мм – 300 метрів

Мотузки 12мм – 300 метрів

Брезент 10х10 – 20 штук

Брезент 10х5 – 20 штук

Брезент 10х40 – 5 штук

Плівка зелена – 7 рулонів.

Плівка прозора – 3 рулони.

Колодки навісні – 10 штук.

Ємність для літнього душу (чорна) - 10 штук.

Рукомийники пластмасові 20 штук.

Відра – 30 штук.

Тазіки – 30 штук.

Каструлі алюмінієві - 5 літрів – 10 шт.

Каструлі алюмінієві - 10 літрів – 10 шт.

Казан похідний – 10 літрів – 20 штук.

Казан похідний 32 літри – 10 штук.

Переноски – 10метрів – 15 штук.

Переноски 20 метрів – 15 штук.

Шнурок для білизни – 200 метрів.

ОСВ плити 2.5х1.2м, товщина 8 мм – 50 шт.

Віники – 20 штук.

Мітли – 20 штук.

Совок 10 штук.

Сухий спирт – 100 пачок.

Краники для води – 20 штук.

Скотч – 2 ящиків.

Силовий кабель 2х2.5 – 600 метрів.

Розетки подвійні – 30 штук.

Вилки – 30 штук.

Включателі – 20 штук.

Патрони 30 штук.

Розпредільчі коробки 50 штук.

Будівельний степлер – 5 штук.

Скоби до степлерів будівельних – 20 пачок.

Масло 10w40 – 50 літрів.

Масло 5w40 – 50 літрів.

Хомут пластиковий – 3 види по 20 упаковок.

Лампочки звичайні – 50 шт.

Газові балони – 20 шт.

Пальники – 10 шт.

Комлект відеонагляду – 2 шт.

Монітори для відеонагляду – 2 шт.

Єврокуби – 7 штук.

Чоботи гумові – 150 штук.

Дощовики 150 штук (не одноразові)

Плащ накидки (пончо) – 150 штук.

Сковорідки – 10 штук.

ода питна бутильована в необмеженій кількості.

Вологі серветки, тулетний папір – необмежена кількість.

4g роутер – 4 штуки.

Цвяхи 100, 150, 200 – 3000 штук (20 кг).

Клямбри – 1000 штук.

Ямобури (садові бури) бензинові – 2 шт.

Ручні бури 5 шт.

Трамбовочні машини – 5 шт.

Медичний спирт – 20 літрів.

Перчатки робочі прорезинені – 500 шт.

Москітні сітки - багато.

Засоби від комарів (ВЕНІСТИЛ), кліщів.

Карімат для сидіння (підсрачник)

Дошки (25, 30, 40) – 20 кубів.

Колючий дріт.

Маскувальні сітки.