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Маріуполь-драмтеатр
головна
Піддашок будівлі драматичного театру в Маріуполі. Фото: Сергій Ільніцький
Четвер, Квітень 28, 2022 - 09:45
До теми
Бути як Лілія
Марія Довгун
Промінь, який осяює українську культуру у складний і болісний час війни: оперна співачка Лілія Нікітчук є однією з мисткинь, які підтримують Україну як словами, так і діями, наближаючи нашу спільну перемогу.
27.04.22
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Штука
(Не)мирний атом
Олександра НЕСП'ЯК
Фактори ураження землі та променевої хвороби не зупинили введення російських військ у зону відчуження – як і 36 років тому факт поширення радіації не зупинив радянську владу від проведення велелюдної демонстрації.
26.04.22
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Україна
Павло Табаков співає про незламне місто Марії
«Наш Маріуполь» – не просто пісня. Кожне слово, кожна нота – як оголений нерв. Місто, яке стоятиме до переможного кінця. Місто, яке уже увійшло в історію України та світу. Місто Марії, якому уже тепер присвячують пісні.
26.04.22
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Штука
Десь закінчилася війна
Юрко ТИМЧУК
Оптимізм демократичний до непристойності, він притаманний праведникам і грішним, йому по цимбалах раси і віросповідання. Трохи, правда, прикро, що оптимістами можуть бути як люди, так і істоти
26.04.22
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Україна
Бандуристе, орле харківський
Юлія Овсяник
У садибі Франка в Нагуєвичах послідовник кобзарської традиції і кобзарознавець Олександр Савчук розповів про харківський кобзарський рух, його знищення в період комуністичного режиму і сучасне відродження.
25.04.22
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Штука
Апофеоз війни
Віталій Портников
Національними ідеями Росії завжди були навіть не імперія і велич, а смерть і брехня – тому дії Путіна й викликають таке захоплення у його співвітчизників
25.04.22
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Дискурси
«Stabat Mater» у Львівській опері
Вони любили життя і творчість навколо, слідкували за афішами та в жодному разі не пропустили б новинки в улюбленому театрі, вони теж мали б бути у залі, але їхні крісла залишилися порожніми, прикрашеними лише символічним квитком та квітами...
23.04.22
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Штука
Історія “Червоної калини” — історія народу
Володимир В'ятрович
Пісня часів козаччини 17-го століття, записана в епоху національного відродження у 19-му, оброблена в часи української революції на початку 20-го робить нас сильними у 21-му
23.04.22
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Україна