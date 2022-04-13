Суд острова Джерсі заморозив активи Романа Абрамовича на $7 млрд.

Також проведено обшуки в пов'язаних з Абрамовичем приміщеннях на острові.

Королівський суд на острові Джерсі заблокував активи російського мільярдера Романа Абрамовича на сім мільярдів доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, покликаючись на заяву місцевої влади. Будучи частиною Нормандських островів, Джерсі є самокерованою залежною територією Британської корони за 14 миль від Франції, яка покладається на Об’єднане Королівство у питаннях оборони.

Поліція Джерсі також провела обшуки у приміщеннях, «імовірно пов'язаних» з Абрамовичем. Представники російського мільярдера поки що не коментували цих подій.

Загальна сума заблокованих активів дорівнює майже половині всіх статків російського мільярдера, оцінених публічно. Forbes оцінює сукупний капітал бізнесмена в 14,5 мільярда доларів, Bloomberg – в 13,9 мільярда.

Нагадаємо, що в березні цього року Європейська Унія і Велика Британія запровадили санкції щодо Романа Абрамовича як олігарха, близького до президента Росії Володимира Путіна. Штрафні заходи проти Абрамовича призвели до заморожування його активів та позбавлення контролю над придбаним ним футбольним клубом Chelsea.

Влада США, за даними американських ЗМІ, на прохання президента України Володимира Зеленського відклала запровадження санкцій проти Абрамовича, оскільки той займався налагодженням російсько-українських перемовин.