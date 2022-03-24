Франківщина прийняла понад 92 тисячі переселенців. 6 тисяч із них – чоловіки, що стали на облік.

Із початком війни Івано-Франківщина вже прийняла понад 92 тисячі жителів з інших областей України. Зокрема, понад 320 дітей з інтернатних установ з областей, які опинилися в епіцентрі бойових дій. Разом із дітьми на Івано-Франківщину прибули їхні вихователі.

 

 

«На сьогодні всі діти забезпечені харчуванням, належним доглядом та піклуванням. За необхідності їм надається фахова медична допомога. Обласний координаційний штаб сприяє у пошуку житла, забезпеченні харчуванням та речами першої необхідності для всіх переселенців, за допомогою можна звертатись на цілодобову гарячу лінію 099 470 92 41», – розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко.

 

Крім цього, заступник військового комісара обласного центру комплектування Юрій Мухін повідомив:

 

«На військовий облік на Івано-Франківщині стало більше 6000 чоловіків-переселенців, з них 1500 уже призвані до мобілізації. Загалом із 24 лютого до ЗСУ та інших військових формувань України поставлено 16 тисяч військовозобов’язаних та близько 600 одиниць техніки. Більше 3000 осіб та 170 одиниць техніки поставлено у підрозділи тероборони області».

 

Мухін зазначив, що зараз ЗСУ найбільше потрібні військовозобов’язані з бойовим досвідом. Осіб без бойового досвіду будуть відправляти спочатку у навчальні центри.

 

24.03.2022

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