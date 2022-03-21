Музика як джерело сили: 180 років від дня уродин Миколи Лисенка.

22 березня о 12.00 на площі Ринок, 2 (навпроти кам'яниці Бандінеллі) відбудеться мистецька акція для батьків та дітей. Подія буде присвячена 180-річчю від дня народження видатного українського композитора Миколи Лисенка. Захід організовує Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика спільно з соціальною ініціативою «Діти Країни: розваги для відваги».
Звучатимуть твори композитора у виконанні відомих львівських піаністів Оксани Рапіти, Мирослава Драгана, вокалістки Наталії Дитюк та чоловічого хору Львівської філармонії. Наприкінці у спільному виконанні усіх присутніх також прозвучить духовний гімн України “Боже єдиний великий”, автором музики до якого є Микола Лисенко. Заплановані також і розваги для малечі: у події візьмуть участь дитячі аніматори. Ведучою події буде Марта Кузій.
Впродовж тижня музиканти Львівської національної філармонії та волонтери-митці з соціальної ініціативи «Діти Країни», будуть організовувати мистецькі зустрічі, концерти і майстер-класи, присвячені творчості композитора та українській музиці.
Події відбудуться у публічних просторах (для усіх охочих) і у локаціях, де перебувають вимушено переміщені діти.
21.03.2022
22 березня виповнюється 180 років із дня народження корифея української музики – Миколи Лисенка (1842-1912). Саме Микола Лисенко є одним із формотворців нашої національної композиторської школи. Видатний композитор, піаніст, педагог, збирач фольклору та громадський діяч, Микола Лисенко левову частину свого життя присвятив вихованню юних музикантів та писав композиції для дітей. Найвідомішими з них є опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна».