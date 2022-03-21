Музика як джерело сили: 180 років від дня уродин Миколи Лисенка.

22 березня о 12.00 на площі Ринок, 2 (навпроти кам'яниці Бандінеллі) відбудеться мистецька акція для батьків та дітей. Подія буде присвячена 180-річчю від дня народження видатного українського композитора Миколи Лисенка. Захід організовує Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика спільно з соціальною ініціативою «Діти Країни: розваги для відваги».

Звучатимуть твори композитора у виконанні відомих львівських піаністів Оксани Рапіти, Мирослава Драгана, вокалістки Наталії Дитюк та чоловічого хору Львівської філармонії. Наприкінці у спільному виконанні усіх присутніх також прозвучить духовний гімн України “Боже єдиний великий”, автором музики до якого є Микола Лисенко. Заплановані також і розваги для малечі: у події візьмуть участь дитячі аніматори. Ведучою події буде Марта Кузій.

Впродовж тижня музиканти Львівської національної філармонії та волонтери-митці з соціальної ініціативи «Діти Країни», будуть організовувати мистецькі зустрічі, концерти і майстер-класи, присвячені творчості композитора та українській музиці.

Події відбудуться у публічних просторах (для усіх охочих) і у локаціях, де перебувають вимушено переміщені діти.