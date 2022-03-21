Музика як джерело сили: 180 років від дня уродин Миколи Лисенка.

22 березня о 12.00 на площі Ринок, 2 (навпроти кам'яниці Бандінеллі) відбудеться мистецька акція для батьків та дітей. Подія буде присвячена 180-річчю від дня народження видатного українського композитора Миколи Лисенка. Захід організовує Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика спільно з соціальною ініціативою «Діти Країни: розваги для відваги».

 

 

Звучатимуть твори композитора у виконанні відомих львівських піаністів Оксани Рапіти, Мирослава Драгана, вокалістки Наталії Дитюк та чоловічого хору Львівської філармонії. Наприкінці у спільному виконанні усіх присутніх також прозвучить духовний гімн України “Боже єдиний великий”, автором музики до якого є Микола Лисенко. Заплановані також і розваги для малечі: у події візьмуть участь дитячі аніматори. Ведучою події буде Марта Кузій.

 

 

Впродовж тижня музиканти Львівської національної філармонії та волонтери-митці з соціальної ініціативи «Діти Країни», будуть організовувати мистецькі зустрічі, концерти і майстер-класи, присвячені творчості композитора та українській музиці.

 

Події відбудуться у публічних просторах (для усіх охочих) і у локаціях, де перебувають вимушено переміщені діти.

 

 

22 березня виповнюється 180 років із дня народження корифея української музики – Миколи Лисенка (1842-1912). Саме Микола Лисенко є одним із формотворців нашої національної композиторської школи. Видатний композитор, піаніст, педагог, збирач фольклору та громадський діяч, Микола Лисенко левову частину свого життя присвятив вихованню юних музикантів та писав композиції для дітей. Найвідомішими з них є опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна».

21.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Бренд «Українське мистецтво»
Марта Кузій
Чи може в українців змінитися фокус від ненависті, котра так лякає європейців, до ігнорування російської культури і побудови самодостатнього яскравого бренду українського  мистецтва?
21.03.22 | | Штука
Putinversteher! Auf Wiedersehen!
Олександр Ірванець
Міфом, падіння якого шокує “весь цивілізований світ”, але Німеччину особливо, – є міф про велику російську культуру та загадкову російську душу
19.03.22 | | Дискурси
«Ваґабундо» – мистецьке бомбосховище Франківська
Наталія ФЕДОРИШИН
Із початком повномасштабної війни «Ваґабундо» перетворився на справжнє мистецьке бомбосховище, оскільки розташоване в підвалі, проте й надалі гуртує митців з їхніми ініціативами.
19.03.22 | | Галичина
24-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Словаччина передасть Україні систему ППО С-300, окупанти зазнають суттєвих втрат і окопуються під Києвом, Байден застеріг Сі Цзіньпіна, ворог відрізав Маріуполь від моря, росіяни міняють свій операційний підхід і обирають війну на виснаження
19.03.22 | | Україна
Раян мав рацію
Юрій Андрухович
Zомбі зачули кінець і полізли. Тепер кожного з них доведеться ще безліч разів убити. Ця робота невимовно тяжка й вимагає подвигу. І хай Бог помагає завершити свою вікову багатоходівку
18.03.22 | | Дискурси
23-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія вирішила підійти ближче до берегів Чорного моря біля Одеси. Росіяни взялися обстрілювати курортні селища, а також організували груповий вихід кораблями до української землі. У військовому командуванні пояснили: РФ тестує українську ППО. 
18.03.22 | | Україна
Михайло Подоляк про те, як закінчити війну.
Радник глави офісу Президента України в інтерв’ю польському інтернет-порталу WP про переговори з Росією.
17.03.22 | | Україна
Вона нікуди не подінеться
Тарас Прохасько
У своєму духовному подвигові, який є передовсім переростанням власної узалежненості, не сміємо сподіватися, що саме ми стали навічно центральним пунктом любові для цілого світу
17.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.