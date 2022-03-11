Молода Просвіта документує злочини Росії проти українців.

 

Івано-Франківська обласна організація «Молода Просвіта» розпочала документувати свідчення постраждалих від рук агресора переселенців по Івано-Франківській області. «Молода Просвіта» вже має досвід документування свідчень воєнних злочинів. В коаліції з неформальним об’єднанням «Справедливість заради миру на Донбасі» їм вдалось зафіксувати свідчення близько 3 тис. українських в’язнів з окупованих територій України починаючи з 2014 р.

 

 

Зараз організація планує документувати свідчення перш за все переселенців на Прикарпатті, котрі готові говорити про те, що пережили. Для цього волонтери Просвіти створили попередню форму реєстрації для бажаючих, після заповнення якої документалісти зв’яжуться з постраждалими та відбуватиметься очна зустріч. Форма реєстрації для постраждалих, котрі готові розповісти свою історію https://forms.gle/3nLw7pu7tYMgA2J68 . Власне, вже на очній зустрічі будуть документуватись свідчення в відповідності до вимог Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Самі свідчення та персональні дані опитаних будуть захищені, доступ до інформації матиме обмежене коло осіб.

 

«Ми прагнемо зробити зустрічі з переселенцями максимально для них комфортними. Тому в співпраці з Центром психологічної допомоги, що вже діє в Івано-Франківську, запрошуватимемо психолога на таку зустріч для допомоги постраждалим, котрі знову змушені будуть переживати жахіття війни у своїх спогадах. Нас чекає клопітка праця, адже багато переселенців не знають про нас та не готові говорити про те, що довелось пережити. Тому плануємо відвідувати місця, де зараз мешкають внутрішньо переміщені особи – знайомитись з ними, закликати давати свідчення. Крім цього, плануємо записувати свідчення через Zoom з тими, хто мешкає не в Івано-Франківській області. Це довготривала робота на перспективу. Воєнні злочини не мають терміну давності. І якщо не сьогодні, то таки настане день, коли Росія відповість за розбомблені міста України, за смерті невинних людей, за кожну хвилину страху, який переживають наші діти, ховаючись у підвалах під час повітряної тривоги» - розповідає керівниця «Молодої Просвіти» Прикарпаття Євгенія Бардяк.

 

Документалісти очікують на велику кількість свідчень, тому відкрили реєстраційну форму для тих, хто бажає збирати такі свідчення після пройденого навчання: https://forms.gle/UCKic1uGbUpkQ42c8. Крім «Молодої Просвіти» по Україні документуванням свідчень воєнних злочинів Росії займаються Docudays UA, Українська Гельсінська спілка та Освітній дім прав людини у Чернігові.

 

11.03.2022

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