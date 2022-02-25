В Івано-Франківській області запровадили комендантську годину.

 

Через загостення ситуації на Івано-Франківщині ввели комендантську годину, яка діятиме з 22:00 до 08:00. У цей час мешканцям не вільно перебувати поза межами приміщень, - повідомила голова  обласної держадміністрації Світлана Онищук.

 

 

"Хочу повідомити що на території області ми вводимо комендантську годину. Вона діятиме з 22 години до 8 ранку. В цей час прошу всіх перебувати в домівках і не виходити на вулицю. Це все заради вашої безпеки. Нам сьогодні потрібно бути єдиними, консолідуватися, об'єднати зусилля. Нам потрібна злагодженість дій. В нас 24/7 діє координаційний штаб, який контролює ситуацію", - каже очільниця ОДА.

 

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.

25.02.2022

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