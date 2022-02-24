Львів готується приймати біженців. Створили координаційний штаб

В мерії провели зустріч із громадськими організаціями та волонтерами, які готові допомагати із забезпеченням вимушено переміщених осіб.
Усім, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, прохання звертатись за телефоном: 032 254 60 79. Про це повідомив міський голова Львова андрій Садовий.
Приміщення шкіл міста готують для розміщення там тих, хто рятуватиметься від війни у Львові.
Список першочергово необхідних речей:
– Термозберігальні ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;
– Мийні засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;
– Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
– Батарейки, свічки, ліхтарики;
– Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти.
Адреси пунктів збору:
– Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
– Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
– Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
– Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
– Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
– Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.
24.02.2022