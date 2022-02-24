Львів готується приймати біженців. Створили координаційний штаб

В мерії провели зустріч із громадськими організаціями та волонтерами, які готові допомагати із забезпеченням вимушено переміщених осіб.

Усім, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, прохання звертатись за телефоном: 032 254 60 79. Про це повідомив міський голова Львова андрій Садовий.

Приміщення шкіл міста готують для розміщення там тих, хто рятуватиметься від війни у Львові.

Список першочергово необхідних речей:

– Термозберігальні ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;

– Мийні засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;

– Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

– Батарейки, свічки, ліхтарики;

– Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти.

Адреси пунктів збору:

– Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

– Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

– Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

– Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

– Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

– Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.





