Пам'яті Збігнєва Намисловського, ікони польського джазу

Збігнєв Намисловський не живе.

Він був першим польським джазменом, який випустив платівку за кордоном. Майстер переплітати фолк-традицію та джазове майбутнєо. Саксофоніст залишив по собі надзвичайну спадщину.

Весь третій день минулорічного Jazz Jamboree був присвячений Збігнєву Намисловському. Програма включала музику різних періодів творчості митця: від записів 1960-х років під егідою Zbigniew Namysłowski Quartet через 1970-ті з альбомами «Winobranie» або «Kujaviak Goes Funky» до «Air Condition» 1980-х років.

Кожен, хто був у Стодолі того осіннього вечора, але й, зрештою, кожен, хто хоча раз почув його альбоми чи бачив наживо, підписався би під словами родини, яка, інформуючи про смерть митця, написала: «Саксофоном і композиціями він спілкувався зі світом щонайщиріше і щонайглибше».

Коли ми пишемо та говоримо про Збігнєва Намисловського, відразу на думку спадають такі терміни, як ветеран, корифей, легенда, ікона. І слушно, бо Намисловський – один із найважливіших польських музикантів.

Наступного року він відзначив би кілька важливих ювілеїв, зокрема 60-річчя виступу на Jazz Jamboree, на якому заграв твори, які поєднують новий джаз з гуральськими традиціями, що уторувало йому шлях до концертів у Великій Британії. І він перший з польських джазових виконавців видав платівку за кордоном. Альбом «Lola» вийшов у 1964 році.

2023 року мине також півстоліття як вийшов видатний альбом «Winobranie». Платівка, від якої досі паморочиться голова, поруч із такими альбомами, як «Astigmatic» Комеди чи «Music for K» Томаша Станька, з гордістю репрезентує польський джаз.

Збігнєв Намисловський помер 7 лютого у віці 82 років.

Łukasz Kamiński

Weteran, nestor, legenda, ikona. Zbigniew Namysłowski grał jazz potężnego kalibru

Gazeta Wyborcza - 9.02. 2022