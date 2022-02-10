Пам'яті Збігнєва Намисловського, ікони польського джазу

Лукаш Камінський

Збігнєв Намисловський не живе.

 

 

Він був першим польським джазменом, який випустив платівку за кордоном. Майстер переплітати фолк-традицію та джазове майбутнєо. Саксофоніст залишив по собі надзвичайну спадщину.

 

Весь третій день минулорічного Jazz Jamboree був присвячений Збігнєву Намисловському. Програма включала музику різних періодів творчості митця: від записів 1960-х років під егідою Zbigniew Namysłowski Quartet через 1970-ті з альбомами «Winobranie» або «Kujaviak Goes Funky» до «Air Condition» 1980-х років.

 

Кожен, хто був у Стодолі того осіннього вечора, але й, зрештою, кожен, хто хоча раз почув його альбоми чи бачив наживо, підписався би під словами родини, яка, інформуючи про смерть митця, написала: «Саксофоном і композиціями він спілкувався зі світом щонайщиріше і щонайглибше».

 

Коли ми пишемо та говоримо про Збігнєва Намисловського, відразу на думку спадають такі терміни, як ветеран, корифей, легенда, ікона. І слушно, бо Намисловський – один із найважливіших польських музикантів.

 

Наступного року він відзначив би кілька важливих ювілеїв, зокрема 60-річчя виступу на Jazz Jamboree, на якому заграв твори, які поєднують новий джаз з гуральськими традиціями, що уторувало йому шлях до концертів у Великій Британії. І він перший з польських джазових виконавців видав платівку за кордоном. Альбом «Lola» вийшов у 1964 році.

 

 

2023 року мине також півстоліття як вийшов видатний альбом «Winobranie». Платівка, від якої досі паморочиться голова, поруч із такими альбомами, як «Astigmatic» Комеди чи «Music for K» Томаша Станька, з гордістю репрезентує польський джаз.

 

 

Збігнєв Намисловський помер 7 лютого у віці 82 років.

 

 

 

 

Łukasz Kamiński

Weteran, nestor, legenda, ikona. Zbigniew Namysłowski grał jazz potężnego kalibru

Gazeta Wyborcza - 9.02. 2022

 

10.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Майже та сама Галичина
Юлія Баір
 У Стасюка немає жахіть 1990-х. Є хаос часу змін. Змін і свободи, що ніколи не даються легко. «Галицькі оповідання» моляться за упокій неприкаяної епохи, якій час піти. Хоч би й з музикою.
10.02.22 | | Штука
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22 | | Наука
Поклик племені
Маріо Варґас Льйоса
Через два тижні з'явиться український переклад «Поклику племені» Льйоси – аналіз його ідеологічної еволюції й фундаментальних праць видатних філософів. Фраґмент про Ісая Берліна
09.02.22 | | Дискурси
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22 | | Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак. 
08.02.22 | | Наука
Гебешний калькулятор   
Ілько ЛЕМКО
Цивілізований світ стає на вуха – нарешті прозрів. Українська армія сильна, як ніколи. І у Путіна проблема: нападати чи ні?
07.02.22 | | Україна
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22 | | Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного. 
07.02.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.