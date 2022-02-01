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Нескінченність і вічність – найбільша і єдина певність.
Сорен К'єркегор
До теми
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22
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Наука
«Стоп-Земля»: повернення мови на екран
Юрій ШЕВЧУК
Мова в «Стоп-Землі» стає носієм величезного символічного капіталу. Повертаючи живу українську мову на екран, Катерина Горностай змінює колоніяльну парадигму українського кінематографа на постколоніяльну.
01.02.22
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Штука
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22
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Штука
Герніка
Віталій Портников
Той, хто створює зброю знищення, вірить у неї, як у найвищу силу, яка принесе йому перемогу. Він не припускає думки, що зброя знищення може виявитися зброєю відплати.
30.01.22
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Дискурси
“Феніксів” більше не буде
Богдан Мисюга
Юрко Бойко, культуртреґер, феномен культурної революції інженерів 1960–1980-х. Він був “Феніксом”. Таких більше не буде
29.01.22
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Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22
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Наука
Рівні смертности. Про життя
Дмитро Єльніков
Ця смерть сьогодні не цікава навіть для статистики. Бо нас цікавить нині один різновид смерти. І то на рівні смертности, а не життів
29.01.22
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Дискурси
Очікування
Василь МАХНО
будуть вірші писатися з хлібних крихт будеш мати поживу і може рихт переживши дощі – шторми – снігопади
29.01.22
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Дискурси