На Яворівському полігоні випробували британські протитанкові комплекси NLAW.

 

Сьогодні, 28 січня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, завершили підготовку інструкторів, які навчатимуть операторів  протитанкових ракетних комплексів NLAW, повідомило ArmyInform.

 

 

Підготовка 40 інструкторів з представниками тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL тривала п’ять днів – три дні теорії і два дні практичних пусків. Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

 

Тепер інструктори поїдуть у визначені частини, а у Центрі миротворчості та безпеки підготують ще одну групу на здобуття фаху оператора протитанкових комплексів NLAW.

 

 

Як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси прибули в Україну від уряду Великої Британії для потреб Збройних Сил України.

 

Протиракетний комплекс NLAW був розроблений Saab Bofors Dynamics і Thales Air Defense у співпраці з міністерством оборони Великої Британії у 2002 році та серійно виготовляється з 2009 року.

 

Фото Віталія Стечишина, ArmyInform.com.ua, zsu.gov.ua

28.01.2022

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