У Львові на території Lem Station відкриють для огляду Полтву.

У Львові у трамвайному депо Lem Station, що на вул. Сахарова, завершують реконструкцію входу у колектор до річки Полтви. У подальшому річку тут зможуть оглянути всі охочі, повідомив на своїй facebook-сторінці львівський дигер Андрій Риштун.

«Там уже відновлені стінки колектора та встановлені сходи вниз. За проєктом, усе це закриватиме скляний рухомий люк. Буде красива підсвітка. Тож Полтвою можна буде милуватися як з поверхні, так і спустившись туди вниз», – зазначив Риштун.

За інформацією виконавчого директора Lem Station Михайла Лемака, після завершення реконструції вхід до притоки Полтви буде закрито спеціальним броньованим склом, через яке можна буде оглянути, як зараз виглядає підземна річка.

Спуск буде можливим тільки для акредитованих осіб та за узгодженням з міськими установами, що відповідають за безпеку міського колектора, уточнив виконавчий директор Lem Station.

Усі роботи з облаштування входу в Полтву планують завершити до кінця наступного року.

Нагадаємо, у старому трамвайному депо на вул. Сахарова заснували інноваційно-креативний простір Lem Station, який має сприяти розвитку підприємницьких, соціальних та культурних ініціатив мешканців міста. Наприкінці січня 2020 року Львівська міськрада погодила першу чергу реконструкції будівель трамвайного депо на вул. Вітовського, 57, а у листопаді 2020-го другу чергу реконструкції.

Фото facebook.com/Андрій-Риштун