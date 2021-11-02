Помер один із засновників когнітивної терапії Аарон Бек, єврей з українським корінням.

Американський психотерапевт Аарон Бек, один із засновників когнітивно-поведінкової терапії і автор "шкали депресії Бека", помер у віці 100 років, повідомили на сайті Інституту Бека, заснованого вченим разом з його дочкою Джудіт. Когнітивна терапія А. Бека найбільш широко застосовується в роботі з депресивними хворими.

Аарон Бек народився в сім'ї єврейських іммігрантів з України. Його батько Гаррі Бек (Гершль Бик, 1884—1968) в 1906 з Проскурова році іммігрував в США. Мати, Елізабет Тьомкін (1889—1963), іммігрувала в США з Любеча на Чернігівщині. Батьки одружилися в 1909 році. В 1921 році в них народилась четверта дитина Аарон.

Аарон Бек спочатку отримав психоаналітичну підготовку (закінчив університет Брауна в 1942 році, потім, в 1946 році, Єльський університет, де отримав звання доктора медичних наук), але, розчарувавшись у психоаналізі, створив власну модель депресії і новий метод лікування афективних розладів, який отримав назву когнітивної терапії. Її основні положення він сформулював незалежно від А. Елліса, котрий розробив в 1950-х роках метод раціонально-емоційної психотерапії.

Якщо психоаналіз пояснює невроз несвідомими чинниками, які проявляються лише за допомогою психоаналітичних тлумачень, то А. Бек у своїй монографії «Когнітивна терапія і емоційні розлади» (1976) висунув принципово новий підхід до вивчення і лікування емоційних порушень: «Ключ до розуміння і вирішення психологічних проблем знаходиться в свідомості пацієнта».

На думку Аарона Бека, існує так звана когнітивна тріада депресії: негативні уявлення про себе ("у мене ніколи нічого не виходить", " я дуже нудна людина", "я нікчемність"), негативний погляд на світ ("він жорстокий і небезпечний", "там – погано") і, як наслідок, постійні очікування гіршого в житті. Патерни негативного сприйняття або "автоматичні" думки, як їх називав Аарон Бек, формуються в дитинстві.

Когнітивно-поведінкова терапія допомагає звернути увагу на ці автоматичні негативні думки, що впливають на стан людини, але ніяк не обговорюються під час сесій психоаналізу, відокремлювати їх від фактів і завдяки цьому приходити до приємніших емоцій і кращого самопочуття.

Спочатку когнітивно-поведінкова терапія використовувалася для роботи з депресією. Поступово її почали застосовувати і в інших випадках: при тривожних розладах, розладах харчування, безсонні і різних узалежненнях.

Аарон Бек також зробив великий внесок у психіатрію, створивши один з опитувальників для скринінгу депресії та аналізу змін при лікуванні цього розладу — Шкалу депресії Бека. Надійність цього опитувальника була підтверджена науковими дослідженнями.

У 1994 році Аарон Бек разом з дочкою Джудіт Бек заснував Інститут когнітивно-поведінкової терапії Бека. У завдання інституту входила популяризація цієї терапії, вивчення її ефективності та її вдосконалення.

Аарон Бек до кінця своїх днів займався науковою роботою.

Джудіт Бек: