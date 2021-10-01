Не смійте називати романський народ валахами чи румунами

«Народи австрійської держави, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Розпорядження Семиградського губернатора 1850 року як зразок боротьби з мовою ненависті з часів, коли ще такого поняття не існувало.
Народи австрійської держави, хотя так різнородні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі; преїмущество нe приналежить жадному з них, іно рівноправність єсть нам всім запоручена. Тої засади подобаєть держатися всім, которі желають доступити щастя тривалого і хочуть бути достойними членами великої і сильної держави. Но щастя того не можна іншим способом доступити як тілько єсли всі взаємно себе поважати, і в мирі, покою і любові питому свою народність без оскорблення других розвивати будуть. Як щиро і безсторонно високоє правительство реченную засаду соблюдає, як усердно воно в обороні слабших і меніє просвіщенних дійствує, маємо ясний доказ в розпорядженні начальника Семиградского барона Волгемута, обвіщеннім в ціли поскромлення німецьких дневников противо Романам повстающих, которе тут в дословнім преводі уміщаєм:
Розпорядження
ц.к. цивильного і войскового Губернатора в дні 8 марта 1850 до сибинського і брашовського городского капітанства, що до способу захованняся німецьких дневників напротив Романам.
Єсть то неустанним усилованням правительства і єго органів, аби народи послідними проїзшествіями роздвоєні посмирити, і належито вирівняти взаємні їх домагання. В тойто важній цілі повинні би і часописи содійствієм своїм причинятися, іли принаймній прямо єй не противитися. Єсть то оскорбленням народного племени, котороє через неприятне врем'я в душевнім і вещественнім розвою лишилося позаду, єсли єму безузстанно тоє випоминаєся: оскорбленням немалим, єсли погрішєння і заблуждення поєдинчих іли множаїх приписуються в вред цілого народа. Спостерегал я к сожалінню, же относительно к романскому народу в семиградских німецьких дневниках часто находять місце артикули (подлинного сочинення іли з інних винятії часописей), которі забуваючи на повисшії взгляди і возбуждаючи справедливую уразу, стаються поводом отвітов в подобном же смислі сочинених. Мені нужно в справі правильно поступаючого розвою здішнокраєвих отношеній жадати, аби таковиї несправедливости устали. При нинішнім із'ятнім состоянню єсть також і надзирательство над дневниками заострене; для того вкладаю на вас повинність, уважати, аби непріймалися таковиї сочинення, котори суть несорозмірнії і до того єще викликують шкодливую роз'ятренность народностей. В таком смислі уділите с прилученням сего розпорядження редакції помянутого дневника належите предостереження. Желаю також, аби, когда в часописях вспоминаєся дещо о Романах, нe употреблялося израженія оскорбляющего чувство народноє яко н. п. Валахи а Румуни, но тогоже котрого і правительство приняло т. є. „Романе“, о чем має ся і пом'янутій редакції ознаймити, аби то захововала с точністю.
Вольгемут в. р.
(Вѣстникъ для русиновъ Австрійскои державы, 6/18 цвітня 1850, ч25. с.98—99)
(подано в сучасному правописі – оригінал див. тут)
01.10.2021