У Львівській опері відбудеться LVIV GALA CONCERT Миколи Кулика.

На сцені Львівської національної опери у вівторок, 5 жовтня, відбудеться прем’єра грандіозного проєкту «LVIV GALA CONCERT», приуроченого до 40-річчя творчої діяльності лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, народного артиста України Миколи Кулика, повідомили організатори.

У першій частині концерту – «MODERN CLASSIC MUSIC» народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська виконають фраґменти з ораторії М. Волинського «Тебе кличу».

У другій частині концерту – «WORLD HITS» – улюблені композиції від Ероса Рамаццотті та Барбари Стрейзанд до Леді Ґаґи виконуватимуть у супроводі хору та оркестру кращі українські солісти: Павло Табаков, сестри Леся та Галина Тельнюк, Павло Ільницький, Вікторія Ященко, а також спеціальний гість з Італії – Альфонсо Олівер.

Звучатимуть і рідні для кожного хіти Володимира Іваcюка в унікальній авторській обробці та аранжуванні Миколи Кулика.

У концерті візьмуть участь хористи та музиканти капели «Трембіта». Також в концерті візьмуть участь Ольга Томків, Ольга Муль, Вероніка Посацька, Вадим Коваль, Сергій Борута. Ведучі: Марія Христинич та Олег Пригода. Продюсер проєкту – Михайло Перун.

«Ви зануритеся у незабутні відчуття краси тембрів голосу знаменитих солістів, хору, рок-групи та оркестру капели «Трембіта» у популярній, сучасній музиці з яскравими візуальними ефектами», – повідомили організатори. Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Фото opera.lviv.ua, bigshow.ua