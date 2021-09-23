У Львівській опері відбудеться LVIV GALA CONCERT Миколи Кулика.

 

На сцені Львівської національної опери у вівторок, 5 жовтня, відбудеться прем’єра грандіозного проєкту «LVIV GALA CONCERT», приуроченого до 40-річчя творчої діяльності лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, народного артиста України Миколи Кулика, повідомили організатори.

 

 

У першій частині концерту – «MODERN CLASSIC MUSIC» народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська виконають фраґменти з ораторії М. Волинського «Тебе кличу».

 

У другій частині концерту – «WORLD HITS» – улюблені композиції від Ероса Рамаццотті та Барбари Стрейзанд до Леді Ґаґи виконуватимуть у супроводі хору та оркестру кращі українські солісти: Павло Табаков, сестри Леся та Галина Тельнюк, Павло Ільницький, Вікторія Ященко, а також спеціальний гість з Італії – Альфонсо Олівер.

 

Звучатимуть і рідні для кожного хіти Володимира Іваcюка в унікальній авторській обробці та аранжуванні Миколи Кулика.

 

 

У концерті візьмуть участь хористи та музиканти капели «Трембіта». Також в концерті візьмуть участь Ольга Томків, Ольга Муль, Вероніка Посацька, Вадим Коваль, Сергій Борута. Ведучі: Марія Христинич та Олег Пригода. Продюсер проєкту – Михайло Перун.

 

«Ви зануритеся у незабутні відчуття краси тембрів голосу знаменитих солістів, хору, рок-групи та оркестру капели «Трембіта» у популярній, сучасній музиці з яскравими візуальними ефектами», – повідомили організатори. Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

 

Фото opera.lviv.ua, bigshow.ua

 

23.09.2021

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