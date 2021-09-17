Українсько-єврейську премію "Зустріч" отримав Петровський-Штерн за "Антиімперський вибір".

 

Українсько-єврейську премію "Зустріч" цього року отримала книга Йоханана Петровського-Штерна "Антиімперський вибір: постання українсько-єврейської ідентичності".

 

 

Про це оголосили під час офіційного відкриття 28 Львівського міжнародного BookForum, повідомляє "Читомо".

 

Книжка вийшла 2018 року у видавництві "Критика".

 

Автор на прикладі життя і творчости Грицька Кернеренка, Івана Кулика, Раїси Троянкер, Леоніда Первомайського і Мойсея Фішбейна – п’яти письменників і письменниць останнього століття, які виросли переважно в їдишемовному та російськомовному середовищі, але зрештою прийшли в українську літературу, – пропонує розглянути мовний і культурний вибір, у ґрунті речі супротивний щодо звичаїв єврейської інтеґрації, імперського асиміляційного вектора і традиційного вибору на користь самозбереження.

 

Видання підготовано в рамках науково-видавничої програми Інституту критики і випущено у світ за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету (Ukrainian Research Institute, Harvard University).

 

"Важливо, що майже всі тексти, які попали до довгого списку, навпаки показують, наскільки близьким і багатим було співіснування українського і єврейського народів. Наприклад, показовими є академічні студії Йоханана Петровського-Штерна про антиімперський вибір деяких письменників єврейського походження, які стали свідомо україномовними".

 

Марко Роберт Стех,

поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець

член журі премії "Зустріч"

 

Першим переможцем премії стала книга «Вічний календар», написана поетом, прозаїком, есеїстом, перекладачем, літературознавцем та одним із постійних авторів Z Василем Махном. Цьогоріч лавреата відбирають у категорії нон-фікшн, і хто ним стане – було інтригою напередодні фестивалю BookForum у Львові. До складу журі ввійшли Микола Рябчук, Ліліана Гентош та Марко Роберт Стех.

 

Серед фіналістів премії: Станіслав Адлєр, "Вигнанець з раю: Одіссея хлопчика з Болехова", 2020 (видавництво "Каменяр"); Ірина Мелешкіна, "Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру", 2019 (видавництво "Дух і Літера"); Сома Моргенштерн "В інші часи. Юні літа у Східній Галичині", 2019 (видавництво "21"); Юрій Скіра "Покликані: Монахи Студійського Уставу та Голокост", 2019 (видавництво "Дух і Літера").

 

 

До журі премії увійшли: письменник, публіцист, почесний президент Українського ПЕН-клубу Микола Рябчук (голова журі), наукова секретарка редакційної ради наукового журналу "Україна модерна", кандидадтка історичних наук Ліліана Гентош, канадський літературознавець, письменник і культуролог Марко Роберт Стех.

 

"Я завжди вважав, що ми повинні трактувати всі етнічні культури, які є в Україні, як частину української культури. Тобто це не є єврейська література, чи російська, чи татарська в Україні, – а це є українська література, яка твориться іншими мовами, людьми іншої етнічності. Волію сповідувати інтегральний підхід, де культура – це все, що діється на цій території. Все, що твориться в нашому контексті, але не проти нашого контексту – важливе уточнення. Думаю, що поява цієї премії не є випадковою. Очевидно, ми до неї довго йшли. Могли би, може, якось і раніше її впровадити. Проте вирішальним був 2014 рік, який, з одно боку, дуже драматичний, бо почалася російська агресія і російсько-українська війна, а з іншого боку – це також рік, який раптом нам відкрив очі на те, що ми маємо своїх росіян, маємо своїх євреїв, маємо своїх татар. Це не просто люди, які тут живуть, – а люди, які з нами". 

 

Микола Рябчук,

поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець,

голова журі премії "Зустріч"

 

За перемогу в премії передбачена грошова винагорода у розмірі 6000 євро, яку розділять між автором, який отримає 4000 євро, і видавцем, який отримає 2000 євро. Чотири фіналісти отримають винагороду по 250 євро кожен.

 

Літературна премія "Зустріч" покликана спиратися на спільний багатовіковий досвід українців і євреїв, що знайшов вираження у друкованому слові. Її заснували у 2019 році. Премію від 2020 року присуджують щорічно за найвпливовіший твір художньої й документальної літератури (почергово), що сприяє українсько-єврейському порозумінню, допомагаючи зміцнити позиції України як багатоетнічного суспільства й втілюючи девіз "Наші історії неповні одна без одної". Премію спонсорує канадська недержавна організація "Українсько-єврейська зустріч" за підтримки ГО "Форум видавців".

 

Торік премією нагородили роман "Вічний календар" Василя Махна.

 

17.09.2021

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