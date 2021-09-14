Ставка Кремнієвої долини на вічне життя

Молоді люди мріють бути багатими, а багаті люди мріють бути молодими. Безос фінансово зацікавився омолодженням

У жовтні минулого року велика група науковців вирушила в супер-палац Юрія Мільнера в Лос-Альтос-Гілс над Пало-Альто. Вони пройшли тестування на covid-19 і в медичних масках зібралися в театрі на території посілості на дводенну наукову конференцію. Інші приєдналися в режимі відеоконференції. Тема: як використати біотехнологію для того, щоб зробити людей молодшими.

Мільнер – мільярдер російського походження, який зробив фортуну на Facebook і Mail.ru, і вже засновував гламурні урочисті Премії за прорив, нагороди в розмірі $3 млн, які щорічно присуджуються видатним фізикам, біологам і математикам. Але ентузіазм Мільнера стосовно науки набув тут нового провокаційного і специфічного напрямку. Під час наукових сесій на сцену вийшли експерти, щоб описати радикальні спроби "омолодження" тварин.

За словами осіб, знайомих з планами, ця зустріч призвела до створення амбітної нової антивікової компанії під назвою Altos Labs, яка має розробляти технологію біологічного перепрограмування – спосіб омолодження клітин в лабораторії, який, на думку деяких вчених, може бути розширений для ревіталізації цілих організмів тварин, щоби в кінцевому підсумку продовжити життя людей.

Нова компанія, зареєстрована в США та Великобританії на початку цього року, створить кілька інститутів у таких місцях, як Реґіон затоки Сан-Франциско (де, власне, розташована Кремнієва долина), Сан-Дієго, Кембридж у Великій Британії та в Японії, і набирає великий штат університетських вчених з щедрою зарплатою та обіцянкою, що вони зможуть безперешкодно досліджувати, як клітини старіють і як реверсувати цей процес.

Кілька людей дізналися від представників стартапу, що серед інвесторів є Джефф Безос, найбагатша людина на світі, котрий у липні пішов з посади генерального директора Amazon, а через кілька тижнів ризикнув своїм життям, заскочивши в капсулу ракети, щоб досягти космосу. Підтверджено також, що Мільнер та його дружина Юлія через фонд теж інвестували в Altos.

Altos Labs можна порівняти з Calico Labs, компанією, яка займається продовженням життя. Про її створення в 2013 році повідомив співзасновник Google Ларрі Пейдж. Як і Altos Labs, Calico також залучила провідних наукових діячів і виділила їм щедрі бюджети, хоча незрозуміло, чи досягла вона значного прогресу. Calico також відкрила лабораторію, яка займається перепрограмуванням. Цього року вона опублікувала перший препринт на цю тему.

Серед науковців, котрі, як кажуть, приєднаються до Altos Labs, є Хуан Карлос Іспісуа Бельмонте, іспанський біолог з Інституту Солка в Ла-Хої, Каліфорнія, який здобув популярність завдяки дослідженням, присвяченим змішуванню ембріонів людини і мавпи, і прогнозам, що тривалість життя людини може бути збільшена на 50 років. Інститут відмовився від коментарів.

У проекті також візьме участь Стів Горват, професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі і розробник «біологічного годинника», який може точно вимірювати старіння людини. Сін'я Яманака, який отримав Нобелівську премію за відкриття технології перепрограмування, стане неоплачуваним старшим науковим співробітником і очолить Науково-консультативну раду компанії.

Його проривне відкриття полягало в тому, що за допомогою всього чотирьох білків, тепер відомих як "фактори Яманаки", клітинам можна дати вказівку повернутися в примітивний стан з властивостями ембріональних стовбурових клітин. П'ять років тому лабораторія Іспісуа Бельмонте застосувала ці фактори до живих мишей, досягнувши ознак зміни віку. Через це науковець називає перепрограмування потенційним "еліксиром життя".

Результати таких експериментів на мишах, попри свою спокусливість, налякали. Залежно від масштабу перепрограмування, у деяких мишах розвинулися потворні ембріональні пухлини, які називаються тератомами, хоча інші мали ознаки омолодження тканин.

"Незважаючи на те, що належить подолати безліч перешкод, існує величезний потенціал", — мейлово написав Яманака, підтвердивши, що співпрацює з Altos Labs.

Криза середнього віку?

Кажуть, що молоді люди мріють бути багатими, а багаті люди мріють бути молодими. Цей парадокс можуть гостро відчути такі люди, як 59-річний Мільнер і 57-річний Безос. В даний час Forbes вважає Безоса найбагатшою людиною в світі з чистим капіталом близько 200 мільярдів доларів. Статок Мільнера оцінюється в 4,8 мільярда доларів.

Bezos Expeditions, інвесткомпанія засновника Amazon, не відповіла на email з проханням прокоментувати інформацію.

Люди, знайомі з історією формування Altos Labs, кажуть, що спочатку інтерес Мільнера до перепрограмування був філантропічним. Після зустрічі у нього вдома некомерційна організація Milky Way Research Foundation, спонсорована Мільнером, надала кільком дослідникам довголіття ґранти терміном на три роки, по $1 млн на рік кожен. Заявки розглядала консультативна рада, до якої увійшли Яманака і Дженніфер Дудна, які розділили Премію за прорив в 2015 році, а потім Нобелівську премію в 2020 році за спільне відкриття редагування генома CRISPR.

Однак, вже десь в 2021 році було вирішено прискорити хід досліджень і заснувати добре фінансовану компанію, яка тепер називається Altos Labs. Проект очолив Річард Клаузнер, екс-керівник Національного інституту раку США, а нині підприємець. Раніше він допомагав створювати такі проекти, як Juno Therapeutics і сервіс тестування на рак Grail, і відомий великими прибутковими інвестиціями в нові біотехнології.

Згідно з реєстраційною заявкою Altos Labs, Клаузнер став CEO нової компанії. Він не відповідав на спроби зв'язатися з ним через електронну пошті і телефон. Як і Мільнер, він теж живе в Лос-Альтос-Гіллз.

Тепер технологіями перепрограмування займаються кілька стартапів: Life Biosciences, Turn Biotechnologies, AgeX Therapeutics і британська Shift Bioscience. Однак їхні дослідження ще не призвели жодних клінічних випробуваннях методів на людях.

"Інвестори збирають сотні мільйонів доларів, щоб вкладати в перепрограмування для омолодження частин або всього людського тіла", – говорить Девід Сінклер, дослідник з Гарварду, який в грудні минулого року повідомив, що зміг відновити зір мишей за допомогою цієї технології.

Сінклер описує цю область як "новозароджену", але вважає, що вона має унікальні перспективи. "Що ще можна зробити, щоб змінити вік тіла? – запитує він. – У моїй лабораторії ми відзначаємо основні органи і тканини, наприклад шкіру, м'язи і мозок, щоб побачити, які з них ми можемо омолодити". Сінклер каже, що він не бере участі в Altos Labs, але виступав на зустрічі 2020 року і подав заявку на отримання премії від Milky Way Research Foundation.

Науковий бізнес

Altos Labs ще не зробила офіційного оголошення, але цього року вона була зареєстрована в штаті Делавер. Вілл Ґорналл, професор бізнес-школи в Університеті Британської Колумбії, який ознайомився з розкритою в червні інформацією про цінні папери, вказує на те, що компанія залучила не менше $270 млн. Крім Безоса і Мільнера, у компанії можуть бути також інші інвестори із багатих представників технологічної сфери і венчурних капіталістів.

Серед інших співробітників Altos Labs є Пітер Волтер, чия лабораторія в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско займається розробкою молекули з дивовижним впливом на пам'ять. До команди приєднався Вольф Рейк, фахівець з перепрограмування, який нещодавно пішов з посади директора Інституту Бабрахама у Великій Британії; тоді центр заявив, що він влаштовується на роботу "в іншу дослідницьку організацію", тепер вважається, що це Altos. Волтер і Рейк відмовилися від коментарів.

Принаймні на початковому етапі Altos буде фінансувати дослідників, не очікуючи негайних результатів або доходів. За словами проінформованої Клаузнером і Мільнером особи, первісна продукція компанії буде “великою наукою".

Altos заманює університетських професорів, пропонуючи зарплату спортивних зірок у розмірі $1 млн на рік і більше плюс акції, а також безпроблемні подачі заявок на ґранти. Один дослідник, який підтвердив, що прийняв пропозицію Altos, Мануель Серрано з Інституту досліджень біомедицини в Барселоні, Іспанія, сказав, що компанія заплатить йому в 5-10 разів більше, ніж він заробляє нині.

"Філософія Altos Labs полягає в дослідженнях, заснованих на цікавості. Це те, що я вмію і люблю робити, — каже Серрано, який планує переїхати в Кембридж для роботи в Altos Labs. – У даному випадку, завдяки приватній компанії, у нас є свобода бути сміливими і досліджувати. Вже це зробить мене молодшим".

Будь-яке лікування від такої серйозної хвороби, як старіння, може коштувати мільярди. Але Altos Labs не розраховує, що відразу буде заробляти. "Мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як відбувається омолодження, — говорить Серрано. – Я б сказав, що ідея отримувати дохід в майбутньому існує, але це не найближча мета".

У 2013 році Серрано був першим науковцем, який генетично сконструював мишей для виробництва "факторів Яманакі". У всіх них розвинулися пухлини, коли їхні клітини повернулися до ембріональної стадії. Тим не менш, робота продемонструвала, що всередині живої тварини час можна повернути назад. "Ви вводите фактори, і вони творять диво. Це дуже просто експериментально, навіть якщо це незрозуміло", – говорить Серрано.

Головне питання тепер полягає в тому, як керувати перепрограмуванням, щоб побачити, чи може воно безпечно, не вбиваючи, омолоджувати тварин, і чи можна цей процес запускати звичайними ліками, а не за допомогою генної інженерії. "Для мене клінічне використання «факторів Яманакі» виглядає нереалістично, – каже Серрано. – Це передбачає введення генів, деякі з яких є онкогенними. З цим важко пройти фільтр регулюючих органів".

Деякі експерти вважають, що державні фінансові установи не зможуть досить швидко забезпечити інвестиції в методи боротьби зі старінням. Мартін Борч Дженсен, директор з науки Gordian Biotechnology, розповідає, що цього року для прискорення досліджень він видаватиме ґранти Impetus ("Імпульс") на суму в 20 мільйонів доларів з використанням коштів донорів.

"Нині велика ставка, – говорить Дженсен. – Це «подивімося, чи спрацює перепрограмування. Подивімося, чи можуть молекулярні годинники бути біомаркерами». Якщо це спрацює, наслідки будуть вражаючими".

Занадто рано?

Деякі дослідники задаються питанням, чи є перепрограмування технологією, яка дійсно може вигідно скористатися із сотень мільйонів комерційних інвестицій. Алехандро Окампо, який раніше працював в лабораторії Іспісуа Бельмонте в Інституті Солка, а тепер є професором університету Лозанни в Швейцарії, скептично ставиться до того, що технологія перепрограмування найближчим часом стане лікувальною.

"Я думаю, що це серйозна концепція, але навколо неї багато ажіотажу. До її застосування ще далеко, – каже Окампо. – Це ризиковано, і її ще не скоро можна буде використовувати для людської терапії". Одна з проблем полягає в тому, що перепрограмування не тільки змушує клітини поводитися так, ніби вони молодші, але і змінює їх ідентичність – наприклад, перетворюючи клітину шкіри в стовбурову клітину. Саме через це технологія поки занадто небезпечна, щоб її поки можна було випробувати на людях.

Окампо також турбує, що в цій галузі занадто багато грошей і занадто багато компаній намагаються увійти туди. "Я думаю, що це відбувається занадто швидко. Я не знаю, чи варто нам мати п'ять-вісім компаній, які займаються перепрограмуванням — це виглядає занадто рано, — говорить він. – Скільки вже було робіт з перепрограмування in vivo? Приблизно стільки ж, скільки і компаній".

З іншого боку, цей метод має незаперечний, повторюваний ефект в лабораторних експериментах при застосуванні до окремих клітин. "Ви можете взяти клітку у 80-річної людини і в пробірці змінити вік на 40 років. Немає іншої технології, яка могла б це зробити", – говорить Окампо.

Що більше, перепрограмування вважається ключовим процесом, який відбувається природнім чином, коли запліднена яйцеклітина перетворюється в ембріон і дев'ять місяців опісля стає абсолютно новою дитиною. Якимось чином ДНК батьків очищається, оновлюється і перезапускається. Окампо вважає, що перепрограмування впевнено можна назвати "найбільш відтворюваним експериментом", адже за мільярд років народилися трильйони дитинчат тварин.

Крім цього, Altos Labs буде використовувати відповідну технологію для вимірювання відносного віку клітини або людини. Метод біологічного годинника, вперше розроблений Горватом, передбачає вимірювання "епігенетичних" міток на генах. Ці молекулярні особливості "включають" і "вимикають" гени, але з віком їхня структура стає неорганізованою. Такий біомаркер старіння був би важливим способом вимірювати ефективність препаратів для продовження життя або омолодження. Важко провести медичне дослідження, яке демонструє продовження життя, оскільки це займе занадто багато часу, але замість цього можна було би використовувати біомаркер.

Між годинником старінням та перепрограмуванням теж існує сильний науковий зв’язок, оскільки, як видається, перепрограмування діє шляхом реконструкції епігенетичних міток у геномі клітини до незрілого чи первісного стану. Це означає, що Altos працюватиме на передньому краї як у справі омолодження, так і у вимірюванні.

Молодий і багатий

Кажуть, що Безос досить давно цікавиться дослідженнями довголіття, і раніше він інвестував в антивікову компанію під назвою Unity Biotechnology. Чутки про мільярдера, який розігнав хвилю сейсмічного масштабу у цій галузі, циркулювали протягом декількох місяців.

Хоча Technology Review не змогло уточнити розмір частки Безоса в Altos Labs, але ясно, що мільярдер замислюється про те, що старішає. У своєму останньому посланні до акціонерів Amazon Безос навів цитату з книги біолога Річарда Докінза: "запобігання смерті – це мета, над досягненням якої потрібно працювати... якщо живі істоти не будуть активно працювати, щоб запобігти цьому, вони в кінцевому підсумку зіллються зі своїм оточенням і перестануть існувати як автономні істоти. Саме це відбувається, коли вони вмирають".

Безос мав на увазі, що нації, компанії та окремі люди повинні боротися за те, щоб залишатися самобутніми, оригінальними та унікальними. Один із способів зробити це – відмотати час назад, повернувши собі молодість.



Antonio Regalado

Meet Altos Labs, Silicon Valley’s latest wild bet on living forever

MIT technology review, 4.09.2021