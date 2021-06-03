Президент Польщі нагородив медалями українців за порятунок поляків в ХХ столітті.

 

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 2 червня, у президентському палаці у Варшаві нагородив медалями Virtus et Fraternitas дев’ятьох осіб з України, Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини за «героїчні дії у наданні допомоги полякам, які стали жертвами тоталітарних режимів XX століття». Серед нагороджених – Петро Грудзевич з с. Дитятина, що на Івано-Франківщині, йдеться в офіційному повідомленні на сайті президента Польщі.

 

 

«Коли світ людей, які живуть у цій частині Європи, зіткнувся з двома страшними тоталітаризмами – німецьким нацистським і радянським сталінським – а також з ворожими людині ідеологіями, попри усілякі побоювання, попри часом раціональність, яка підказувала сховатися і не робити жодних жестів, адже так буде безпечніше, були такі, які могли простягнути руку до іншої людини», – зазначив президент Польші Анджей Дуда під час церемонії.

 

Він подякував рятівникам поляків за їхні геройські вчинки та прояви людяності.

 

«Для мене це емоційний момент, момент, коли можна подякувати тим, хто вмів виявляти чесноту і братерство в найважчі часи, навіть таким скромним чином», – сказав Анджей Дуда.

 

 

Медаль Virtus et Fraternitas отримав 82-річний Петро Грудзевич з села Дитятин Івано-Франківської області, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, що загинули в бою проти більшовиків у 1920 році, за що йому загрожувало суворе дисциплінарне покарання.

 

Пан Грудзевич розповів, що він, працюючи у колгоспі, відмовився виконати вказівку спиляти і викинути хрест з могили. Він відмовився це зробити, керуючись християнськими цінностями та пам’яттю про полеглих. За його словами, його сім’я зазнала переслідувань, але він не вважає, що зробив щось особливе і на його місці усі зробили б так само.

 

 

Також посмертно нагороду присвоїли подружжю Петра і Марії Базелюк, які під час війни переховували на Волині родину поляків Слоєвських з Гути Степанської.

 

Зазначимо, медаль Virtus et Fraternitas була заснована в листопаді 2017 року. Президент Польщі нагороджує нею, за рекомендацією директора Інституту Пілецького, осіб у знак вшанування пам’яті та подяки тим, хто надав допомогу громадянам Польщі у період з листопада 1917 року по липень 1990 року.

 

Фото prezydent.pl, ukrinform.com

03.06.2021

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