У Тернополі судитимуть шахраїв за привласнення майже 7 млн грн виплат учасникам АТО.

Четверо махінаторів, серед яких посадовці лікувальних закладів та соціальних установ Києва, Київської та Тернопільської областей, шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах для учасників АТО, пропонуючи їм допомогу з виготовлення документів про інвалідність та привласнюючи одноразові виплати. Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду, повідомила пресслужба Тернопільської окружної прокуратури.

Фото https://ssu.gov.ua

Викрили махінаторів слідчі СБУ.

«Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень, – повідомили в управлінні СБУ у Тернопільській області. – За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати. Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках».

У Тернопільській окружній прокуратурі уточнили, що підшуковували учасників АТО й пропонували їм оформити інвалідність для отримання пенсій троє тернополян.

«За допомогою киянина через столичні заклади аферисти оформляли довідки про стан здоров’я та із цими документами проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію. Насправді учасники бойових дій не мали захворювань, вказаних у медичній документації, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. А одноразові виплати у сумі понад 400 тисяч гривень осідали в кишенях шахраїв, оскільки при оформленні документів атовці передали їм реквізити банківських рахунків та доступ до них», – зазначено у повідомленні прокуратури.

Слідчі встановили 16 осіб, належні виплати яким присвоїли аферисти. Сума збитків від кримінального правопорушення становить 6 мільйонів 831 тисячу 495 гривень.

Фото https://ssu.gov.ua

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 мільйонами гривень із державного бюджету.

Чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. На майно підозрюваних накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків.