Церковний адвокат вимагає зупинити виконання вироку ієромонаху Романові Планчаку.

У зв'язку з позбавленням колишнього ієромонаха УГКЦ о. Григорія (Романа) Планчака (на фото) клірицького і монашого стану, його церковний адвокат митрофорний протопресвітер доктор Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов'я Українського католицького університету, поширив адвокатський комунікат із позицією сторони свого підзахисного щодо «остаточного вироку на другому ступені судочинства», повідомив портал «Релігія в Україні».

Фото http://theological.ucu.edu.ua

Адвокат вважає, що наказ митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка про заборону священнодіяти Романові Планчаку був оприлюднений публічно передчасно.

«Церковне правосуддя згідно з законодавством ще не сказало свого остаточного слова на основі двох одностайних судових рішень», - зазначив він.

Адвокат аргументує свою позицію тим, що судді Трибуналу Верховного Архиєпископа УГКЦ, виносячи своє рішення, не врахували §1 канону 1326 Кодексу канонів східних Церков, який звучить: «Проти вироку, який перейшов у стан осудженої речі, якщо про його несправедливість очевидно відомо, надається просьба про привернення в первісний стан».

Михайло Димид вважає, що колегія суддів повинна була взяти до уваги канон 1328, який надає стороні звинуваченого можливість подати просьбу про повернення в первісний стан (restitutio ad integrum), яка призупиняє виконання вироку. На це відводиться три місяці з часу ознайомлення з вироком.

«Сторона заявляє, що цей вирок є винесений у спосіб, що очевидно не дотримано припису закону, які стосуються не самої лише процедури, а торкаються знехтування суддями права на захист обвинуваченого. Із цієї причини цей вирок є позначений вадою непоправної неправосильності, про що мова в кан. 1303 §1, 7, оскільки судді відмовили обвинуваченому у праві на захист», - йдеться у комунікаті адвоката.

Свою позицію наразі він підкріпив двома аргументами, які назвав доказами: зокрема, адвокатові на ознайомлення із матеріалами справи, яка налічує понад 1 тисячу сторінок, відвели лише 20 годин без права копіювати їх. Також, за інформацією адвоката, було проігнороване його прохання опитати частину свідків.

«В цьому вбачаємо упереджене ставлення суддів до особи обвинуваченого і небажання пошуку правди, оскільки судді не надали можливості, щоб серед актів справи з'явилися докази обвинуваченого або такі докази, які стверджують протилежне до обвинувачень, які представив промотор справедливості від імені єпархіального єпископа», - зазначив у комунікаті Михайло Димид.

Відтак він називає вирок несправедливим і вважає за потрібне зупинити його виконання.

«Оскільки уважаємо, що ієрей Григорій (Роман) Планчак був суджений без дотримання справедливого застосування приписів права на другому ступені судочинства у Трибуналі Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви, то звертаємося до Голови Трибуналу Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви із вимогою створення апеляційної колегії суддів для розгляду нашої просьби про повернення в первісний стан», - йдеться у комунікаті.

Фото https://galas.te.ua

Він також нагадав про право Романа Планчака звернутися до Римського архиєрея для остаточного рішення в судовій справі.

Нагадаємо, рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ про позбавлення клірицького стану о. Антонія-Григорія (Романа Планчака) набуло чинності після того, як 26 березня митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк підписав наказ про виконання цього вироку.

Зазначимо, що про видалення ієромонаха Антонія-Григорія з монашого стану оголосили у березні 2018 року. Папа Римський Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області. Йдеться про монахів, яких за порушення монашої дисципліни і поширення «об'явлень» монахині Марії Баран, яка нібито чула голоси Бога Отця, Сина і Духа Святого, позбавили монашого стану. Серед них був й отець Планчак.