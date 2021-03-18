На Донбасі внаслідок обстрілів загинув український воїн.

Внаслідок обстрілу біля поселення Південне на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об'єднаних сил у четвер увечері.

Загалом український штаб за день зафіксував шість випадків порушення режиму тиші.

"Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне кульове поранення", – ідеться у повідомленні.

Біля Водяного на Приазов’ї контрольовані Росією бойові загони застосовували міномети 120-го калібру та гранатомети, а в передмісті Богданівки – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", – поінформували у штабі.

Командування повідомило представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.