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Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Й неситий не виоре на дні моря поле
Тарас Шевченко
До теми
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.
08.03.21
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Наука
Covid-19: 87 000 публікацій за 10 місяців
Пандемія спричинила небачену кількість наукових публікацій на тему коронавірусу.
06.03.21
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Наука
Дівчина із іншого життя
Наталя Терамае
Роман фінської письменниці Софі Оксанен «Собачий майданчик» про долю українки у Фінляндії, виданий восени 2019 року, вийшов у перекладі українською в лютому 2021. У квітні роман стане доступним франкомовним читачам, а у вересні з’явиться у США.
06.03.21
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Штука
На тему Неруди
Василь МАХНО
заховатись в провінцію–в сіль–у письмо почепити при вході масивний замок залишити вітчизну–вернутись–померти
06.03.21
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Дискурси
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine
о. Олег ГІРНИК
Антропологічний поворот в укр. богослов’ї. Рефлексії після «Апокрифу»
05.03.21
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Дискурси
Прогулянки некрополем
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Вишукані скульптурні композиції, скорботні ангели і навіть місцева утоплена Офелія – старі цвинтарі у селах Теребовлянщини цікаві своїми образами та історіями
05.03.21
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Галичина
Покараний експрезидент
Максим МУЛЯР
Французького експрезидента засудили до реального терміну ув’язнення за корупцію. Чи означає це, що Ніколя Саркозі остаточно прибрано з політичного поля?
05.03.21
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У світі
Зміна клімату загрожує європейським лісам
Понад половині європейських лісів загрожують буреломи, пожежі та інвазії комах.
04.03.21
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Наука