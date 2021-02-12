Чого бракує українській демократії

"Я завжди повертаюся із України з більшим ентузіазмом і більшим оптимізмом, аніж із тими, котрі маю на початку відрядження. Мене надихають зустрічі з людьми, які хочуть цілковито іншої країни. Водночас, я зауважив, що існує певна проблема навіть у середовищі цих молодих людей – їм важко співпрацювати. Гадаю, це спадщина своєрідної соціальної деструкції, залишеної радянськими часами".

Френсіс Фукуяма – американський політолог та економіст, директор Центру міжнародної політики імені Форда Дорсі Мастерса при Стенфордському університеті (США). Доповідь "Уроки українських демократичних трансформацій" на конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Україна дасть відповідь

Для початку поясню, чому я настільки переймаюся Україною.

Україна є, мабуть, найважливішою перехідною демократією в цілому світі. Вона стоїть на передовій лінії в глобальній битві за демократію. Особливо після того, як Росія вторгнулася на Донбас і в Крим.

Те, що відбувається в Україні, те, чи буде вона успішною на цьому переході, матиме велике значення для всього регіону. Україна дасть відповідь на питання, чи держава може подолати своє комуністичне минуле, чи ні. Це вплине на події в Білорусі і навіть у Росії. Я вважаю, що найкращий спосіб посприяти російській демократії – це не щось, що ми можемо зробити для Росії, а те, чим можемо допомогти Україні у цьому перехідному періоді.

Я визначив три групи уроків із досвіду спостереження за демократичною трансформацією України. По-перше, потреба в громадянському суспільстві. По-друге, важливість доброго врядування. По-третє, корупція.

Громадянське суспільство випередило Росію

Демократичні перетворення були б неможливі в Україні, якби не громадянське суспільство. Мушу зізнатися, що на початку 1990-х років я не мав великих очікувань від українського громадянського суспільства. Я гадав, що в Росії воно проявиться набагато активніше й сильніше, ніж в Україні. І цілковито помилився.

Помаранчева революція знищила старий авторитарний політичний устрій і уможливила природний перехід до демократії. Я досі вражений енергією та ідеалізмом молодої генерації українців, яка через десять років іще раз вийшла на вулиці і звершила другу революцію – Революцію Гідності.

Громадянське суспільство досі відіграє важливу роль в Україні. Вдалося створити багато організацій, які відстежують діяльність уряду. Я входжу до наглядової ради Центру протидії корупції. Він мав вирішальне значення для формування інституцій, покликаних боротися з корупцією. Якби не ініціатива цих організацій, то навряд чи ми мали б інструменти контролю влади і навряд чи могли б говорити про її відповідальність.

Козирною картою громадянського суспільства в Україні є вулиця – крайній засіб для донесення своїх вимог, гарант невідворотності змін. Це те, чого не має багато інших країн. Авжеж, існує ризик, що цю карту розігруватимуть занадто часто. Але добре, що Україна має політичний важіль, який у критичний момент може відновити рівновагу і захистити основні демократичні здобутки.

Я аплодую українцям, які досі займаються громадською діяльністю – правом на працю, правами людини, жіночим організаціям, медійним спілкам. Без них ми не могли би йти далі, не могли би бачити, що діється, не могли б говорити про відповідальність.

Демократія – не лише вибори, а й уряд

Другий важливий урок – демократія потребує якісного державного управління. Спочатку виникає можливість для зміни влади – тоді з’являється можливість для якісного врядування.

Цей висновок я взяв із Помаранчевої революції – вона цей урок провалила. «Помаранчева» коаліція була сильно поділена, вона була позначена корупційними інтересами певних лідерів. Вони не фокусувалися на тому, щоб, власне, врядувати в Україні. Значно більше переймалися своїм місцем у владі або приватними інтересами. У результаті влада не спромоглася дотримати обіцянок.

Люди прагнуть демократії не через те, що це гарний абстрактний принцип. А тому що очікують від демократичної влади, що вона краще впорається із забезпеченням різноманітних державних сервісів. Причина, чому Януковичу вдалося повернутися до влади, – саме ця невдача. Це причина, чому перехідні демократії провалилися у багатьох країнах по всьому світу.

Яскравий приклад – Туніс, який десять років тому дав поштовх «Арабській весні». Якщо ви подивитеся на теперішній Туніс, то побачите велике розчарування демократією. Мешканці країни не отримали переваг, на які вони розраховували. Економіка стагнує, корупція залишається на високому рівні, гучні партії виявляються неспроможними керувати країною. В певний момент ви вже перестаєте дивуватися, що демократичний експеримент не вдався.

У Східній Європі теж виникають великі проблеми із урядуванням. У колишніх комуністичних країнах із Варшавського договору у ступі товчеться одна й та сама політика. Незважаючи на вступ до Європейського Союзу, Румунія і Болгарія зазнають великих проблем із державним управлінням – корупцією, кумівством, низькою якістю державних послуг.

Єдина країна колишнього Радянського Союзу, котра подолала управлінський виклик із відносним успіхом, якщо не рахувати досвіду Балтики, – Грузія часів Міхеїла Саакашвілі. Їм вдалося зменшити рівень корупції, реформувати поліцію, запровадити державні сервіси за принципом «єдиного вікна». Незважаючи на загрози, які відтоді постали перед грузинською демократією, всі ці досягнення зберігаються. Та все це дуже крихке. Всі ці поліпшення можуть щезнути дуже швидко. Понад те, ці поліпшення далися великим політичним коштом. Міша Саакашвілі мусив застосувати дуже авторитарні методи для того, щоб впровадити цю якість державних сервісів. Це призвело до його падіння, до цієї неймовірної поляризації у теперішній грузинській політиці.

Встановлення доброго правління – це великий-великий виклик, котрий, гадаю, жодна країна на колишньому радянському просторі не подолала до кінця.

Якщо ви спитаєте, що є запорукою врядування, я відповім, що це передовсім чинник людського капіталу.

Сучасна ліберальна демократія мусить будуватися навколо сучасної держави. Набагато простіше мати державу, яку Макс Вебер назвав патримоніальною. В котрій влада здійснюється із двору правителя, з групи його друзів, союзників і родичів. Сучасна держава – це дещо інше. Вона безстороння. Вона наповнена державними службовцями, відданими ідеї служіння суспільним, а не приватним інтересам. Вона покладається на громадян, які є рівноправними членами політичної спільноти. А не на персональні зв’язки, улюбленців, уподобання.

Перехід до демократії – доволі простий. У світі є сильні інституції, які можуть наполягти на вільних і чесних виборах. Не так важко провести вибори, не так важко створити політичні партії. Натомість перейти від патримоніальної держави до сучасної – дуже складно.

Дуже багатьом країнам вдалося стати на шлях демократії. Але не багатьом – я сказав би, їх пару десятків – вдалося перейти до сучасної держави.

Для того, щоб оцінити, як працює ефективна держава, варто поглянути на пандемію коронавірусу. Найкращі приклади – у Східній Азії. Не лише Китай, як багато хто зазначає. А Південна Корея, Тайвань, Японія. Їм вдалося контролювати епідемію набагато ефективніше, ніж Сполученим Штатам Америки і багатьом країнам у Європі. Гадаю, проблема – не в демократії. Адже азійська демократія впоралася доволі добре. Справа в традиційній повазі країн Східної Азії до безсторонньої технократичної бюрократії. Їхня медична система укомплектована професіоналами. Існує високий рівень поваги до такого кшталту державних інституцій, який ви не знайдете в інших частинах світу.

Колишні радянські країни зазнають особливих проблем із розбудовою сучасної держави, тому що при комунізмі вони ніколи не мали професійної бюрократії. Бюрократія була просякнута політикою. Існувала подвійна структура контролю: комуністична партія сама ввійшла в бюрократію. Деяким країнам, таким, як Китай, трохи краще вдалося розмежувати ці речі – завдяки культурним традиціям. Натомість на території колишнього Радянського Союзу не було нічого схожого на традицію безсторонньої бюрократії. Згодом, після падіння Радянського Союзу, після падіння комуністичного режиму, після того, як відкрилася економіка, а з нею відкрилися можливості для корупції і пошуку ренти, – багато перспективних країн отримали дуже слабке урядування.

Одна з перепон на шляху до доброго врядування лежить у самому громадянському суспільстві. Як я вже казав, воно є визначальним чинником для встановлення підзвітного уряду, для демократії загалом.

Дуже часто громадянське суспільство має нереалістичні погляди на демократичні перетворення. Воно фокусується на тому, щоб усунути від влади старого диктатора чи корумпованого президента. Але не замислюється над практиками врядування в умовах демократичного уряду. Воліє займатися критикою поганого уряду – виправданою критикою, – але не готує людей для якісного здійснення влади.

Багатьом представникам громадянського суспільств притаманний пуританізм. Вони вважають, що участь у політиці затягне їх у брудні справи, змусить іти на компроміси зі своїми ідеалами. Все це так. Але якщо хороші та чесні люди не підуть в уряд, не підуть у політику, то справи так ніколи і не підуть на краще.

Якщо чесно, я не бачу жодного шляху отримати добре врядування, якщо в вас немає людського капіталу – людей, які мають не лише відповідні знання, а й правильні цінності.

Чому провалився Зеленський? І до чого Берлусконі?

Третє, на чому я хотів би сфокусуватися, – це укорінена корупція. Гадаю, це найважчий і найбільш розчаровуючий аспект.

Питання можна поставити таким чином: чому після двох років президентства Володимира Зеленського реформи в Україні провалюються? Багато людей покладали великі сподівання на Зеленського. Я теж багато чого сподівався. Його обрали президентом, його партія отримала більшість в українському парламенті. Будь-який лідер у будь-якій демократичній країні віддав би все, щоб мати подібний рейтинг. Та виявилося, що цей мандат доволі легко розмити. Тому що зберігається структура, здатна маніпулювати й спотворювати демократичну волю.



На момент виборів я був певен, що багато українців уже були ситі по горло корупцією й хотіли докорінних змін. Саме це є причиною, чому переміг Зеленський – людина з-поза системи, цілковитий аутсайдер. Але ці прагнення були знівельовані.

Гадаю, кожен з нас доволі добре усвідомлює: влада олігархів дуже стійка. Ця олігархічна влада сформувалася на уламках Радянського Союзу. Вона стоїть на двох засадах – звичайно, на грошах, а також на контролі над традиційними медіями.

З огляду на недавнє рішення президента Зеленського вимкнути три телеканали Медведчука я скажу трохи більше про те, як медії сприяють олігархічній владі.

Історики, досліджуючи минулі 25 років в історії людства, мали би спрямувати свої погляди на Сильвіо Берлусконі. Це персона, яка винайшла формулу знищення західної демократії. Берлусконі не був якимсь страшним чи авторитарним керівником. Але здогадався до чогось, що набуло великого поширення в країнах Східної Європи, особливо в колишньому Радянському союзі, – до особливої комбінації політичної і медійної влади. Він володів медійною імперією. Він використав цю медійну імперію для перемоги на виборах, призначення прем’єр-міністром і домінування в парламенті. І тоді він зміг використовувати свою політичну владу для захисту власних економічних інтересів.

Це той приклад, який повторювався у багатьох країнах колишнього радянського простору. Місцеві олігархи усвідомили, що їм важливо мати власну телевізійну станцію або газету. Не для того, щоб робити гроші. А тому що це забезпечує політичну владу. Це явище постійно повторюється. Наприклад, в особі таких олігархів, як Бабіш у Чехії, котрий використовує своє економічні ресурси для захисту політичних позицій. І це те, що відбувалося в Україні.

Отож питання: в який спосіб це все подолати? Я думаю, це питання влади. Олігархічна влада врешті решт має програти народній владі. Народній мобілізації, лідерству, чіткій артикуляції майбутнього неолігархічного уряду. Іноді це відбувається під впливом екстраординарної події, іноді – під впливом зовнішньополітичної події.

Я не певен, чи зараз існують передумови для такого кшталту мобілізації. Але не маю жодних сумнівів, що така можливість виникне у певному пункті майбутньої української історії. Та поки цей перехід влади не відбудеться, проблема з укоріненою системною корупцією в Україні не вирішиться.

Українці не вміють співпрацювати

Одна з тем, над якими я міркую впродовж минулих 20-30 років, – це теорія змін. Що справді можуть зробити аутсайдери для таких країн, як Україна?

Очевидно, що є такі великі політичні гравці як американський уряд чи Європейська Унія. По-справжньому тішуся, що ми нарешті маємо американську адміністрацію, яка однозначно стоятиме на боці України. Гадаю, спосіб поведінки Вашингтона зміниться дуже швидко. На заході є багато груп, котрі займаються підтримкою громадянського суспільства, котрі стежать за фінансовою спроможністю України. Міжнародний валютний фонд зіграв велику роль у захисті антикорупційних інституцій в Україні.

Та, на жаль, жодна зовнішня сила не може бути настільки потужною, як внутрішня олігархія, росіяни чи інші недобрі гравці, котрі мають у тому інтерес.

Коли я міркував над тим, як ми можемо ефективно вступити в цю боротьбу за демократію, мені спало на думку, що нам слід заопікуватися освітньою місією. Бо, якщо чесно, ми не надто добрі в порадах щодо короткострокової політичної тактики. Декотрі випускники наших програм запитували нас, коли виникла криза довкола Конституційного суду: що треба зробити, щоб побороти це? Моя відповідь була: я не знаю. Ви є людьми, котрі мешкають в Україні, і ви знаєте контекст. Я не можу порадити нічого конкретного, нічого винахідливого щодо тактики, сидячи далеко в Стенфордському університеті. Але вважаю: все, що ми можемо зробити, – це підготувати нову генерацію лідерів.

Я впевнений: коли Україна колись переможе корупцію і встановить функціональну сучасну демократію, то це станеться завдяки новій генерації молодих українців. Які орієнтуються на цінності ліберальної демократії, які не люблять корупцію і особисто не хотітимуть брати участь у такому кшталті політики. Ось чому ми провадимо так багато освітніх програм, орієнтованих на Україну.

Коли працюю з цими молодими людьми, то маю двосторонній набір спостережень. Перший: я завжди повертаюся із України з більшим ентузіазмом і більшим оптимізмом, аніж із тими, котрі маю на початку відрядження. Мене надихають зустрічі з людьми, які хочуть цілковито іншої країни. Водночас, я зауважив, що існує певна проблема навіть у середовищі цих молодих людей – їм важко співпрацювати. Той спосіб співпраці, який доволі легко дається в Сполучених Штатах, в Україні виявляється важчим. Гадаю, це спадщина своєрідної соціальної деструкції, залишеної радянськими часами. Втім, це не є чимсь, чого не можна було б подолати.

Для майбутніх виконавців, які шукають політичного впливу, дуже важливо вийти за межі «київської бульбашки». Україна – дуже велика й дуже різна країна. І поки ви не говорите зі зацікавленими сторонами по всій країні, доти ви не матимете політичного успіху.

Все це виклики, котрі, гадаю, успішно подолає наступне покоління.

Підготував Володимир Семків