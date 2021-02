СБУ обшукала "Мотор Січ" через підозри про знищення обладнання.

Служба безпеки України провела обшуки у Запоріжжі за місцем оголошення акціонерних зборів ТОВ "МС-4" у справі про можливу зміну структури власності компанії "Мотор Січ".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній «DCH» та «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські Острови), які пов’язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ». У межах розпочатого кримінального провадження Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення", – поінформували в СБУ.

Перед зборами Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила по грубі порушення законодавства при організації "певними акціонерами і учасниками ринку загальних зборів акціонерного товариства «Мотор Січ», а також порушення прав інших акціонерів цього товариства".

"Розпочато процес правозастосування проти учасників ринку. Комісія і надалі буде забезпечувати відповідний нагляд за діями акціонерів і учасників ринків капіталу. У рамках своїх повноважень Комісія активно співпрацює з правоохоронними органами зі здійснення законних заходів для захисту прав інвесторів", – ішлося в повідомленні на сайті комісії.

Партнери китайців у "Мотор Січі", компанія українського олігарха Олександра Ярославського DCH, розкритикували дії СБУ й заявили про цілковиту леґітимність своїх партнерів як власників стратеґічного підприємства.

DCH вважає, що українська влада запровадила санкції проти китайських інвесторів вмисно для того, щоб зірвати збори.

"Санкції були введені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р., і метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом яких мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» у їх законних правах", – заявили в DCH.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради національної безпеки й оборони запровадив санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних із ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd; Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), котрі прагнуть леґалізуватися як власники ПАТ "Мотор Січ".

Компанія Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. назвала необґрунтованими запроваджені Україною санкції.

"Skyrizon як акціонер компанії «Мотор Січ» буде незаконно позбавлена своїх законних прав, обов'язків і зобов'язань, також компанія буде вимушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією «Мотор Січ», що спричинить величезні безповоротні збитки", – йдеться у заяві, що її цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

Skyrizon вважає, що такі дії України збігаються з метою Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, яке 14 січня цього року включило Skyrizon до списку військових кінцевих користувачів (MEU).

"Держава Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю виключила будь-яку можливість примирення між двома сторонами", – зазначено у заяві.