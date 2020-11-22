Садовий перемагає у виборах мера з відривом у 25%. Екзитполи.

Екзитпол другого туру виборів міського голови міста Львова оприлюднила студія Савіка Шустера, яка замовила дослідження у компанії Liberty Report.

Понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях і опитали загало понад 9 тисяч осіб. Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Опитування проводили шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

Схожі результати екзитполу від львівської агенції "ФАМА", яка опитувала виборців на замовлення видання zaxid.net. Дослідження теж проводилося на виході із сорока виборчих дільниць і загалом опитано 4 тисячі респондентів. Заявлена очікувана похибка цього дослідження не перевищить 1,5%.

Цікаво, що результати третього екзит полу, який проводила у Львові компанія Socis досі (станом на 21:10) не оприлюднені.

Олег Синютка, який після закриття дільниць вже встиг вийти до журналістів, подякував львів'янам, які, на його переконання "проголосували за зміни" і повідомив, що немає результатів екзит полів, оскільки його штаб їх не замовляв. "За декілька годин ми вже будемо знати не соціологію, а реальні результати", - сказав він.

Андрій Садовий згодом висловив сподівання, що штаб опонента виявить повагу до волевиявлення містян і підрахунок голосів відбудеться чесно і без ексцесів.

За інформацією від спостерігачів «ОПОРИ», під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 становила 22,5% (похибка сягає 1%), тоді як під час першого туру була 27%. Явка у Львові станом на 13:00 становила 12,5%.

Про фреквенцію у 31,7% виборців станом на 17:00 заявив під час прес-конференції керівник Львівської міської організації партії “Європейська солідарність” Петро Адамик.

«Так виглядає, що явка може бути навіть вищою, ніж у першому турі. Це об'єднало увесь Львів. Для мене всі львів'яни є рідними. Тому зараз важливо трохи зняти цей градус трохи агресії», – зазначив на своїй прес-конференції після оприлюднення екзит полів Андрій Садовий.

Нагадаємо, що 25 жовтня, у першому турі виборів міського голови, Андрій Садовий отримав підтримку 40,09% тих виборців, які брали участь у голосуванні, а Олег Синютка відстав на 8,99% і мав результат 31,1% голосів.