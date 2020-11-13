Помер Дарій-Любомир Футорський.

Сьогодні, 13 листопада, пішов з життя активний учасник суспільних рухів на Львівщині часів початку незалежності України Дарій-Любомир Футорський.

Йому було 76 років. Причиною смерті в Асоціації першого демократичного скликання Львівської обласної ради називають ускладнення від перенесеного інфікування covіd-19.

"З прикрістю повідомляємо, що на 76 році життя нас покинув наш побратим, Президент Асоціації депутатів першого демократичного скликання Львівщини Дарій-Любомир Футорський Підступна ковідна хвороба здолала довголітнього бійця за нашу Державу. Гірко на душі і тяжко на серці. Бережімося братове. Пухом тобі земля, брате. Співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні Асоціації.