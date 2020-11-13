Помер Дарій-Любомир Футорський.

Сьогодні, 13 листопада, пішов з життя активний учасник суспільних рухів на Львівщині часів початку незалежності України Дарій-Любомир Футорський.
Йому було 76 років. Причиною смерті в Асоціації першого демократичного скликання Львівської обласної ради називають ускладнення від перенесеного інфікування covіd-19.
"З прикрістю повідомляємо, що на 76 році життя нас покинув наш побратим, Президент Асоціації депутатів першого демократичного скликання Львівщини Дарій-Любомир Футорський Підступна ковідна хвороба здолала довголітнього бійця за нашу Державу. Гірко на душі і тяжко на серці. Бережімося братове. Пухом тобі земля, брате. Співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні Асоціації.
Дарій-Любомир Футорський народився 27 травня 1944 року в Перемишлі.
У 1964 році закінчив факультет фізики Львівського університету ім. І. Франка, а у 1967 році - Московський університет ім.М.Ломоносова.
Автор понад 120 наукових публікацій, співавтор монографії “Вплив структурних дефектів на фізичні властивості вольфраматів” та підручника “Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі”. Був учасником безлічі фізичних, математичних, медичних конференцій, симпозіумів, семінарів.
Проходив навчання у Політичних Академіях Австрії, Центральної та Східної Європи.
Пан Футорський був однією з ключових осіб в політичних процесах Львівщини того часу. У 1989 році став депутатом Львівської обласної Ради куди балотувався від громадсько-політичних організацій "РУХ" та "Меморіал". Працював головою комісії з питань законності та прав громадян.
13.11.2020