Помер Дарій-Любомир Футорський.

 

 

Сьогодні, 13 листопада, пішов з життя активний учасник суспільних рухів на Львівщині часів початку незалежності України Дарій-Любомир Футорський.

 

Йому було 76 років. Причиною смерті в Асоціації першого демократичного скликання Львівської обласної ради називають ускладнення від перенесеного інфікування covіd-19

 

"З прикрістю повідомляємо, що на 76 році життя нас покинув наш побратим, Президент Асоціації депутатів першого демократичного скликання Львівщини Дарій-Любомир Футорський Підступна ковідна хвороба здолала довголітнього бійця за нашу Державу. Гірко на душі і тяжко на серці. Бережімося братове. Пухом тобі земля, брате. Співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні Асоціації.

 

Дарій-Любомир Футорський народився 27 травня 1944 року в Перемишлі.

 

У  1964 році закінчив  факультет  фізики Львівського університету ім. І. Франка, а у 1967 році - Московський університет ім.М.Ломоносова.

 

Автор понад 120 наукових публікацій, співавтор монографії “Вплив структурних дефектів на фізичні властивості вольфраматів” та підручника “Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі”.  Був учасником  безлічі фізичних, математичних, медичних конференцій, симпозіумів, семінарів.

 

Проходив навчання у Політичних Академіях Австрії, Центральної та Східної Європи.

 

Пан Футорський був однією з ключових осіб в політичних процесах Львівщини того часу. У 1989 році став депутатом Львівської обласної Ради куди балотувався від громадсько-політичних організацій "РУХ" та "Меморіал". Працював головою комісії з питань законності та прав громадян.

 

13.11.2020

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