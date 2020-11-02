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Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний
Лесь Подерв'янський
До теми
Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20
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Минуле
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20
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Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20
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Наука
Нє, Гетті?
Василь МАХНО
Ти бачиш плинність води, але не розумієш, нащо вона тече і куди? Домислення – це і є твоє підключення до розуміння суті, бо слова і явища – неоднозначні
31.10.20
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Дискурси
Закон не слуга
Володимир СЕМКІВ
КСУ втратив суспільну леґітимність після спроб захиститися від вимог до контролю статків. Однак прагнення Зеленського усунути цілу інституцію широким «простонародним» замахом може наробити більшої біди
31.10.20
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Україна
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20
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У світі
Про демократичну підзвітність суддів і не тільки
Михайло САВЧИН
По суті, це є конституційна інфляція. Кризу викликає відсутність розуміння алгоритму дій на майбутнє.
30.10.20
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Україна
Субстанція – кісєль
Юрій Андрухович
Не навівши лад у найпростішому, себто в тих азах ідентичності, якими є, наприклад, наші прізвища, ми даремно сподіваємося звладати з усім іншим мотлохом існування
30.10.20
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Дискурси