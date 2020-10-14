Відбулася онлайн-прем'єра опери «Ukraine – Terra Incognita».

У День захисника України, 14 жовтня, відбулася онлайн-прем'єра Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita», присвяченої оперному співаку і воїну, героєві Небесної Сотні Василеві Сліпаку та всім захисникам України. Сучасна вишукана опера-міф «Ukraine – Terra Incognita» – це оповідь про Воїна на краю краю, котрий захищає все найдорожче: Дім, Рід, Любов. Молода опера в особливий спосіб поєднала давні українські пісні, симфонічну музику, фрі-джаз, відеоарт та футурофолкові костюми.

Підготовка опери «Ukraine – Terra Incognita», яку можна переглянути на YouTube-каналі проєкту, тривала впродовж року. Відеозапис опери відбувся за підтримки Українського культурного фонду, міжнародного фонду «Відродження» та коштів, зібраних на платформі «Велика ідея».

«У подальшому Молода опера "Ukraine – Terra Incognita" планує презентувати українське мистецтво у найпрестижніших залах світу. Зокрема, для нас важливою є постановка опери в Парижі, де Василь Сліпак співав і жив майже 20 років», – повідомили органзіатори.

Фото www.facebook.com/Ukraine.young.opera

Загалом в опері є п’ять частин, кожна названа «міфом»: Міф роду, Міф дому, Міф любові, Міф степу та Міф залізного серця.

«Коли Василь загинув, одразу зрозуміла, що опера має бути присвячена йому, що він і є тим Залізним Серцем. Саме тоді, на велике моє здивування, я довідалася, що його псевдо на війні було "Міф". Василь і став новітнім Міфом, новітнім Мамаєм. Воїн і співець одночасно», – розповіла Z авторка проєкту, режисерка та співачка Уляна Горбачевська.

Фото www.facebook.com/Ukraine.young.opera

За її словами, опера дає можливість масштабно висловлюватися. Це ретрансляція сенсів, думок і переживань.

«Треба вірити, що якщо відбудеться такий твір, то він теж на якомусь метафізичному рівні змінить простір України», – зазначила Уляна Горбачевська.

Фото www.facebook.com/Ukraine.young.opera

Музика опери є результатом багаторічного вивчення архаїчного співу та академічних досліджень композиторки Марії Олійник. Її в опері виконує Ukrainian Festival Orchestra, яким диригує Тарас Вергун.

Солісти виконують давні автентичні українські пісні з різних регіонів, які поєднуються навколо п’яти основних тем-міфів, адже, як пояснює Уляна Горбачевська, український народ творить найбільше через пісню. Для творення п’яти міфів опери «Ukraine – Terra Incognita» добрали колискову, коляди, ритуальні весільні пісні, у заключних її частинах звучать також рекрутські, козацькі, чумацькі пісні. Дійство доповнюється симфонією оркестру та імпровізацією фрі-джазових музикантів.

Фото Ростислава Павлика

Дійство творили актори та співаки: Микола Береза – режисер Театру ім. Леся Курбаса та виконавець головної ролі у фільмі «Червоний», Ярослав Федорчук – актор у фільмах «Брама», «Наші котики», Сергій Бадюк – актор у фільмі «Чорний ворон», учасник гурту «Чорноморці», Марко Свіжінський, Денис Іванів, Софія Лешишак, Андріана-Ярослава Саєнко, Катерина Смірнова, Ольга Баландюх. Відео-арт створили VJ group Cube разом із художником Володимиром Олещуком. Костюми розробила дизайнерка Марта Ваххольц.

Нагадаємо, у День Незалежності митці презентували пісенний ескіз опери, створений з її перших частин, – дійство «Міф роду».

29 червня на фасаді будинку на вулиці Дорошенка, 9 у центрі Львова відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака.