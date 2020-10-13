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Канова-амур-і-психея
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Амур і Психея. Антоніо Канова
Вівторок, Жовтень 13, 2020 - 08:45
До теми
«60 років Незалежності» Олега Тістола
Наталія Маценко
Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.
12.10.20
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Штука
Дві моделі
Маріо Варґас Льйоса
Однією з найсуперечливіших тез лібералізму нині є те, що вперше в історії людства країни можуть вибирати: бути їм бідними чи процвітаючими.
11.10.20
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Дискурси
Коли штучний інтелект творить мистецтво
Дослідження аналізує, коли авторство визнають за штучним інтелектом і яку роль при цьому відіграє наділення ШІ людськими рисами.
11.10.20
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Наука
Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20
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Штука
Hôtel Beauséjour
Василь МАХНО
у святі яке–як знаєш–завжди з тобою: у порожньому домі – терпкість Merlot у дворі – цямрало іржаве відро переповнене дощовою водою
10.10.20
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Дискурси
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах.
09.10.20
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Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20
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Наука
Андрей Шептицький: християнські розв'язки одвічних проблем
Мирослав МАРИНОВИЧ
коли уся Європа жила апологією ненависті. Шептицький сказав: «Любіть усі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте, але стережіться ненависті, бо ненависть – це почуття нехристиянське».
09.10.20
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Галичина