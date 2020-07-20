У Мукачеві попрощалися з єпископом УГКЦ Міланом Шашіком.

В Ужгороді у понеділок прощалися з єпископом УГКЦ Міланом Шашіком. Панахида відбулася у кафедральному греко-католицькому Хрестовоздвиженському соборі.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

Попрощатися з Міланом Шашіком, який був улюбленим владикою в народі, приїхали не тільки закарпатські віряни, а й греко-католики з інших областей України, а також зі Словаччини та Угорщини.

Люди несли багато квітів, на вході у собор вірянам видавали маски.

Під час літургії повідомили новину, що Папа Франциск призначив апостольським адміністратором вакантного осідку владику Ніла Лущака, єпископа-помічника Мукачівської греко-католицької єпархії.

Правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік помер ввечері 14 липня на 68-му році життя. Причиною стала закупорка судини тромбом.

Єпископ-помічник Мукачівської єпархії ГКЦ Ніл Лущак повідомив, що владика перед смертю встиг отримати помазання, а раніше склав заповіт.

"Ці хвороби переслідували нашого єпископа. Вчора вранці йому стало зле, він зробив усі аналізи, пішов у лікарню. Там він і залишився, а надвечір у нього відірвався тромб, він помер відразу! Коли він пішов у лікарню, ми нічого не передчували – поставилися спокійно, бо він часто ходив до лікарні, і завжди повертався. Вчора, на жаль, він уже не повернувся до нас", – розповідав Ніл Лущак у інтерв'ю "Радіо Марія" .

"Владика Мілан відправляв Службу Божу зі своїм секретарем, архідияконом Миколою, подзвонив мені, щоб я прийшов і уділив йому Таїнство Єлеопомазання. Я дуже здивувався з того прохання, прийшов. Бачу – він сидить дуже слабенький. Я уділив йому Таїнство, і він одразу поїхав у лікарню. За кілька годин Господь уже покликав його. Думаю, що єпископ Мілан Шашік щось передчував", – додав Лущак.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зазначив у своєму співчутті, що Мілан Шашік брав активну участь у житті Церкви й був небайдужим до внутрішніх українських справ.

"З ним ми разом скеровували до українського суспільства низку послань і закликів, особливо у важкі для нашого народу часи. Хочеться відзначити його активність на міжнародній арені, де ми разом намагалися бути голосом України перед світовим товариством", – зазначив владика.

Кир Святослав відзначив, що єпископ Мілан Шашік назавжди ввійде в історію Мукачівської єпархії як ревний архипастир, який особисто опікувався навіть найменшими громадами своєї єпархії, і невтомний будівничий церков.

"Із вашою єпархією нас єднає спільна доля, спільний шлях мучеництва в часи комуністичного терору, – звернувся Глава УГКЦ до Мукачівської єпархії, – а також спільна радість відродження нашої Церкви у вільній і незалежній Батьківщині. Ми переконані, що це наше спільне покликання греко-католиків України ми зуміємо здійснювати і надалі. У щирій молитві до милосердного Бога вимолюємо для вас щедрі ласки, щоб через святість життя ви свідчили про воскреслого Христа".

Народився Мілан Шашік у Словаччині. З 1992 жив і служив в Україні, у 2009-му отримав українське громадянство. Мукачівську греко-католицьку єпархію Мілан Шашік очолив у 2002 році як Апостольський адміністратор, а за 8 років став єпископом.