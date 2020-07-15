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Галицькі хоругви у Грюнвальдскій битві 15 липня 1410 року
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610 років тому відбулася Грюнвальдска битва, в якій взяли участь галицькі хоругви
Середа, Липень 15, 2020 (All day)
До теми
Барокова пластика сакруму
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14.07.20
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Штука
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20
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Штука
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20
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Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20
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Дискурси
Морфологія Голоду
Богдан Пастух
Роман насичений розмислами, деякі з них заслуговують окремих есеїв, ідеї яких можна вплітати смислами у великі наративні полотна. Тут в центрі людина, котра опирається обставинам, по-унамунівськи велична, та все ж амбівалентна.
10.07.20
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Штука
Чи потрібна світові ВООЗ
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10.07.20
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У світі
Життя коротке, мистецтво вічне
Ілько ЛЕМКО
«Мелодія» Мирослава Скорика. Неймовірна насолода, не заглядаючи до партитури, на слух відтворювати кожну найменшу нотку цього несамовитого твору...
10.07.20
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Галичина
Англійська зі словником
Юрій Андрухович
У країні, яка за прикладом царської Росії, де активно практикували «смесь французского с нижегородским», дедалі розкутіше запроваджує «смесь английского с криворожским»
10.07.20
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Дискурси