На Івано-Франківщині капеланів визнано добровольцями АТО-ООС.


В Івано-Франківській області капелани, які захищали суверенітет України на сході держави, отримали статус добровольців АТО-ООС. Відповідні зміни до рішення «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України» ухвалили сьогодні депутати на сесії облради, – передає «Укрінформ».

 

 

«Визнати осіб, з числа жителів Івано-Франківської області, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, але в подальшому не увійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, а також осіб, які виконували або виконують функції військових священників (капеланів) як добровольці, – капеланами-добровольцями АТО-ООС», – зазначено в рішенні облради.

 

При цьому особи можуть бути визнані бійцями-добровольцями або капеланами-добровольцями посмертно.

 

Зазначимо, рішення щодо визнання бійців-добровольців Івано-Франківська обласна рада ухвалила ще в березні 2016 року. Проте в цьому рішенні не були враховані капелани, які брали участь у боях на Донбасі, тож вони досі залишилися без відповідного статусу.

 

Фото: typical.if.uа

 

Надання статусу бійців-добровольців АТО та ООС здійснює комісія, утворена при обласній раді та обласній державній адміністрації. Склад і положення про комісію затверджується розпорядженням обласної ради та обласної державної адміністрації.

 

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