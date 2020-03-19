Нові випадки захворювання коронавірусом зафіксовано в Києві та Житомирі.

 

У четвер в Україні підтвердили два нові випадки інфікування коронавірусом – у Києві та Житомирі. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 18 (два летальні, один одужав).

 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

 

 

"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться у повідомленні.

 

Мешканець Житомира, у котрого підтвердили захворювання на коронавірус, побував перед занедужанням у Австрії та Німеччині.

 

"Цей чоловік з другом та його сином відпочивав на гірськолижному курорті в Австрії, потім поїхав у Німеччину, а звідти літаком в Україну", – повідомив на брифінґу голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

 

Зі слів чиновника, до госпіталізації чоловік перебував удома в самоізоляції. "Зараз він – у інфекційному відділенні однієї з житомирських лікарень, поряд з його палатою виставлено охорону", – цитує УНІАН.

 

19.03.2020

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