Бородянський не піддаватиме ревізії мовний закон.

 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що його відомство не планує ініціювати перегляду закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Про це Бородянський сказав у інтерв'ю інтернет-виданню "РБК-Україна"

 

 

"Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову", – зазначив міністр.

 

Голова Мінкульту також не підтримує ідеї зі зміною розмірів квот на україномовний продукт в ефірі телеканалів і радіостанцій.

 

"Я не вважаю, що це необхідно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", – заявив Володимир Бородянський.

 

У своєму інтерв'ю пан міністр також сказав, що він виступає за продовження заборони на російські соцмережі в Україні й планує ініціювати пролонґацію санкцій.

 

Також Бородянський розкритикував українських артистів за виступи в Росії.

 

"Є речі, які нормують відносини між країнами. Культурна сфера – є тим, що нормує відносини. У нас ненормальні відносини з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до внормування відносин. Я точно з цим не можу погодитися", – пояснив голова Мінкульту.

 

Водночас Бородянський виступив проти ідеї зі забороною гастролювання та додатковими податками.

 

"Щодо заборон, санкцій і таке інше – це складне питання, тому що забороняти – це неправильно, я вважаю... Мені не дуже подобається ця історія з додатковими податками, чесно кажучи. Тому що це значить, що можна відкупитися", – додав Бородянський.

 

11.02.2020

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