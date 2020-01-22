Білорусам і киргизам можуть обмежити в'їзд до США.

Такі санкції Білий дім пояснює насамперед питаннями захисту від тероризму.

Адміністрація Дональда Трампа може розширити список країн, громадянам яких обмежено в'їзд до Сполучених Штатів. До «чорного списку» можуть внести ще сім держав, серед яких дві колишні республіки Радянського Союзу – Білорусь і Киргизстан. Про це повідомило американське видання Politico з покликом на свої джерела в Білому домі.

Також серед можливих претендентів на обмеження в’їзду – Нігерія, М'янма, Еритрея, Судан і Танзанія. Цей список не є остаточним і може бути змінений, відзначили джерела.

За даними видання, про ці нововведення може бути оголошено 27 січня – в третю річницю підписання Трампом указу про обмеження для громадян низки країн, головним чином з переважанням мусульманського населення. Цей указ викликав різку критику опонентів Трампа і правозахисних груп, а також судові суперечки.

Зараз у список країн, на громадян яких поширюються візові обмеження, входять Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Ємен, Венесуела і Північна Корея. Це країни, проти яких США запровадили санкції або ж де йде громадянська війна. Вжиті заходи Трамп обґрунтував насамперед питаннями захисту від тероризму. У вівторок, 21 січня, він підтвердив, що розглядає можливість розширити список, але не назвав конкретних країн.

Варто зазначити, що проти Білорусі й раніше діяли деякі санкції США (до списку санкцій включено низку чиновників на чолі з президентом Олександром Лукашенком), проте останнім часом Вашінґтон налагоджував контакти з Мінськом. Планувався і візит до Білорусі держсекретаря США Майка Помпео, але він зірвався через загострення ситуації довкола Ірану.