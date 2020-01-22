Білорусам і киргизам можуть обмежити в'їзд до США.

Такі санкції Білий дім пояснює насамперед питаннями захисту від тероризму.

 

 

Адміністрація Дональда Трампа може розширити список країн, громадянам яких обмежено в'їзд до Сполучених Штатів. До «чорного списку» можуть внести ще сім держав, серед яких дві колишні республіки Радянського Союзу – Білорусь і Киргизстан. Про це повідомило американське видання Politico з покликом на свої джерела в Білому домі.

 

Також серед можливих претендентів на обмеження в’їзду – Нігерія, М'янма, Еритрея, Судан і Танзанія. Цей список не є остаточним і може бути змінений, відзначили джерела.

 

За даними видання, про ці нововведення може бути оголошено 27 січня – в третю річницю підписання Трампом указу про обмеження для громадян низки країн, головним чином з переважанням мусульманського населення. Цей указ викликав різку критику опонентів Трампа і правозахисних груп, а також судові суперечки.

 

Зараз у список країн, на громадян яких поширюються візові обмеження, входять Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Ємен, Венесуела і Північна Корея. Це країни, проти яких США запровадили санкції або ж де йде громадянська війна. Вжиті заходи Трамп обґрунтував насамперед питаннями захисту від тероризму. У вівторок, 21 січня, він підтвердив, що розглядає можливість розширити список, але не назвав конкретних країн.

 

Варто зазначити, що проти Білорусі й раніше діяли деякі санкції США (до списку санкцій включено низку чиновників на чолі з президентом Олександром Лукашенком), проте останнім часом Вашінґтон налагоджував контакти з Мінськом. Планувався і візит до Білорусі держсекретаря США Майка Помпео, але він зірвався через загострення ситуації довкола Ірану.

22.01.2020

До теми

Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20 | | Наука
«Віддана»: фільм про жінок від жінок
Ольга Руденко
Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.
19.01.20 | | Штука
Кремлівські пертурбації
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Росія змінила свого, здавалося б, незмінного прем’єра. А Путін виступив з ініціативою радикальних конституційних реформ. То що ж там відбувається насправді?
17.01.20 | | У світі
Проблема: Невідомий мультимільярдер!
Олександр ФІЛЬЦ
Божевілля є запереченням очевидності, універсального принципу ставлення до світу, заснованого на довірі до загальноприйнятої істинності
17.01.20 | | Дискурси
Фінансові негаразди Мостищини
Мар'ян ХОМЯК
Бюджетна криза в  Мостиському повіті на зламі ХІХ-ХХ століть і практика її вирішення Галицьким сеймом
17.01.20 | | Минуле
Передостанній журавель
Надія Мориквас
Висока трагічна нута від  усвідомлення марності людських поривань і пафос  незнищенності  всього сущого, які на диво звучать в унісон, і творять феномен його поезії.
16.01.20 | | Штука
Чоловіки вважають себе кращими брехунами
Науковці проаналізували стратегію брехуна: улюбленою стратегією всіх обманів є замовчати певну інформацію.
16.01.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.