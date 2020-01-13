В Омані триває жалоба за померлим султаном.

Кабус бін Саїд правив країною майже пів століття.

Кабус бін Саїд з династії Аль-Бу-Саїд помер 10 січня на 80-му році життя, після п'ятирічної боротьби з раком товстої кишки. «Королівський двір оплакує відхід свого правителя, котрого закликав до себе Всевишній», – процитувала телерадіокомпанія ВВС повідомлення офіційної інформаційної аґенції країни. Відтак у султанаті розпочався триденний траур, на всій території країни протягом 40 днів будуть приспущені державні прапори.

Кабус народився в місті Салалі 18 листопада 1940 року. Він отримав військову освіту у Великій Британії. Кабус прийшов до влади 1970 року, вчинивши за підтримки британських радників безкровний палацовий переворот і поваливши свого батька Саїда бін Теймура, ультраконсервативного прихильника заборон і обмежень. Новий султан, якому тоді було лише 29 років, оголосив про намір перетворити країну на сучасну розвинену державу. А варто зазначити, що Кабусові країна дісталася у жалюгідному стані. На весь Оман було лише три школи та близько десяти кілометрів асфальтованих доріг, а підданим диктувалося, з ким одружуватися, яке радіо слухати і чи можна носити сонцезахисні окуляри.

Кабус пообіцяв перетворити свою країну на заможну й прогресивну, і він дотримав свого слова. Швидко придушивши етнічну роз'єднаність, залагодивши прикордонні суперечки зі сусідами, султан приступив до модернізації держави, зробивши ставку на розвиток освіти, охорони здоров'я та інфраструктури. Зрозуміло, що всі ці починання фінансово базувалися на видобутку й експорті оманських нафти й газу, які стрімко розвивалися за час правління Кабуса. У підсумку через десятиліття навіть найвіддаленіше село отримало розвинену інфраструктуру з дорогами, школами, лікарнями, доступом до води та електрики.

Зараз ця невелика монархія Перської затоки з населенням 4,6 млн осіб, 43% якого становлять експати, вважається острівцем стабільності та спокою на Близькому Сході. У 2010 році Оман був визнаний світовим лідером за рівнем розвитку відповідно до Індексу людського розвитку, в 2017 році султанат зайняв четверте місце серед найбезпечніших країн світу, а в 2019-му держава опинилася на другому з 150 місць за глобальним індексом добробуту.

Водночас не слід забувати, що Європейська Унія внесла султанат Оман до «чорного списку» податкових оаз через його офшори та відмову співпрацювати з Брюсселем у питанні прозорості оподаткування.

Кабус бін Саїд провів свої останні дні на лікуванні поза межами країни. Його поховали в суботу, 11 січня, зі всіма монаршими почестями на фамільному цвинтарі, де покояться султани і члени королівської родини.

Хейсам бен Тарік Аль Саїд

Новим султаном Оману став 65-річний Хейсам бен Тарік Аль Саїд, котрий до цього обіймав посаду міністра спадщини і культури. Він є кузином померлого Кабуса. Хейсам бен Тарік уже склав присягу в присутності ради правлячої родини Оману.

Напередодні смерті Кабуса Оман відвідав Президент України Володимир Зеленський, котрий прибув туди, за його твердженням, власним коштом. В Маскаті Зеленський зустрівся з оманським міністром, відповідальним за закордонні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. За повідомленням офісу українського Президента: «Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці. Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі також домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів, два з яких відбулося у Києві в 2019 році».

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Восьмого січня Зеленському довелося перервати візит до Оману через збиття в Ірані українського пасажирського літака.