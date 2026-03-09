Любомир Медвідь «Шевченко»

Скарб спадку як натхнення

Дана Якимчук

Творчість — простір для експерименту, де ламаються звичні парадигми попри ризики нерозуміння і неприйняття. Але важливо розуміти, що кожна дія в публічному просторі має політичний характер: як висловлювання, так і візуальне рішення.