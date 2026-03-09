Перейти до основного матеріалу
Любомир Медвідь «Шевченко»
Любомир Медвідь «Шевченко»
Понеділок, Березень 9, 2026 - 01:00
Формотворчість кольору
У середу, 11 березня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відбудеться відкриття виставки Ангеліни Гафинець «Внутрішній простір кольору», яка триватиме до 5 квітня.
Гвинтівка штаб-сержанта Джерома Девіда Селінджера
Сергій ГЕРМАН
Що таке війна для письменника, який брав у ній участь? Либонь, стан
Скарб спадку як натхнення
Дана Якимчук
Творчість — простір для експерименту, де ламаються звичні парадигми попри ризики нерозуміння і неприйняття. Але важливо розуміти, що кожна дія в публічному просторі має політичний характер: як висловлювання, так і візуальне рішення.
Письмовий стіл
Василь МАХНО
Іншого життя мої столи не знають. Воно протікає поміж їхньою самотністю за моєї відсутності, моїм мовчанням та шаленством писання, коли підкоряються слова, як коханки
Третя світова війна? Наразі ні
Максим МУЛЯР
Військова операція США й Ізраїлю проти Ірану затягується і масштабується. Легкого виходу з неї наразі не видно. Але й розмови про Третю світову війна – явне перебільшення.
Шість жінок: детективна історія і перформанс
8 березня о 17:00 художниці Анна Потьомкіна, Олеся Саєнко, Аліса Єпіфанова, Зоряна Козак та Оксана Погребенник запрошують на перформанс «Шість жінок» до івано-франківської галереї "Асортиментна кімната".
Григорій Дядченко з Керелівки
Від 5 березня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) демонструє виставку творів талановитого українського художника і педагога Григорія Дядченка (1869–1921).
Дефіцит людського спілкування
Микола Гриценко
Роман Христини Козловської «Відступники» не пропонує апологетики суспільному статус-кво, а вказує на реальні проблеми нашого життя, які подає під образно-метафоричною формою гігієнічної гіперопіки.
