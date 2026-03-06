Анатоль Петрицький

Андрій та Петро Гуменюки в Shum Art Gallery

У Львові у вівторок, 3 березня, о 18.00 в Shum Art Gallery стартує нова експозиція творів «Село – Місто – Небо» Андрія та Петра Гуменюків, графіка яких показує повсякденне як єдиний простір без чітких меж, де небо залишається присутнім у кожному з вимірів.