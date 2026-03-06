Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Анатоль Петрицький
Анатоль Петрицький
П'ятниця, Березень 6, 2026 - 12:00
До теми
Дефіцит людського спілкування
Микола Гриценко
Роман Христини Козловської «Відступники» не пропонує апологетики суспільному статус-кво, а вказує на реальні проблеми нашого життя, які подає під образно-метафоричною формою гігієнічної гіперопіки, застерігаючи перед небезпекою втрати людяності.
06.03.26
|
|
Штука
Співоча дія «ЦВІТ. Шевченко» у Вінниці
До Дня народження Тараса Шевченка на своїй батьківшині Наталія Половинка презентує співочу дію, де поезія Тараса Шевченка звучатиме голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
05.03.26
|
|
Штука
Заньківчанська «Балада про украдене щастя»
Осучаснена класика: Національний театр ім. Марії Заньковецької підготував прем'єру вистави «Балада про украдене щастя» драматургині Людмили Тимошенко за мотивами п'єси Івана Франка у постановці режисера Івана Уривського.
04.03.26
|
|
Штука
«Весняний дощ» Дзиндрів
Від 3 березня у львівській мистецькій галереї розпочинає роботу перша весняна виставка – спільний творчий проєкт подружжя Ірини й Тараса Дзиндрів, що об'єднує твори малярства й студійного скла.
03.03.26
|
|
Штука
Проблеми хронології
Юрко ТИМЧУК
Поки Дональд Трамп рахує, до скількох воєн має дотичність, решта людства вирішили, що почалася Третя світова, – і помилилися щонайменше на чотири роки й тиждень. Огляд подій тижня в Україні.
03.03.26
|
|
Україна
Андрій та Петро Гуменюки в Shum Art Gallery
У Львові у вівторок, 3 березня, о 18.00 в Shum Art Gallery стартує нова експозиція творів «Село – Місто – Небо» Андрія та Петра Гуменюків, графіка яких показує повсякденне як єдиний простір без чітких меж, де небо залишається присутнім у кожному з вимірів.
02.03.26
|
|
Штука
Метаноя графіки Олександра Аксініна
Марта Гартен
Галерея Home of Arts Lviv виставила до огляду в сучасному обрамленні 11 графічних творів Олександра Аксініна — львівського художника світової слави, який виснував образно-знакову метамову для комунікації в царині онтології.
01.03.26
|
|
Штука
Сирійський сценарій
Віталій Портников
Сирійський сценарій має залишатися для нас чудовим прикладом перемоги умовно слабшого над удавано сильним. Завжди готуватися треба до перемоги, а не до поразки
01.03.26
|
|
Дискурси