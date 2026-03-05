Хто чого хоче, той у те і вірить

Перейти до основного матеріалу
До теми
Співоча дія «ЦВІТ. Шевченко» у Вінниці
До Дня народження Тараса Шевченка на своїй батьківшині Наталія Половинка презентує співочу дію, де поезія Тараса Шевченка звучатиме голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
05.03.26
|
|
Штука
Заньківчанська «Балада про украдене щастя»
Осучаснена класика: Національний театр ім. Марії Заньковецької підготував прем'єру вистави «Балада про украдене щастя» драматургині Людмили Тимошенко за мотивами п'єси Івана Франка у постановці режисера Івана Уривського.
04.03.26
|
|
Штука
«Весняний дощ» Дзиндрів
Від 3 березня у львівській мистецькій галереї розпочинає роботу перша весняна виставка – спільний творчий проєкт подружжя Ірини й Тараса Дзиндрів, що об'єднує твори малярства й студійного скла.
03.03.26
|
|
Штука
Андрій та Петро Гуменюки в Shum Art Gallery
У Львові у вівторок, 3 березня, о 18.00 в Shum Art Gallery стартує нова експозиція творів «Село – Місто – Небо» Андрія та Петра Гуменюків, графіка яких показує повсякденне як єдиний простір без чітких меж, де небо залишається присутнім у кожному з вимірів.
02.03.26
|
|
Штука
Метаноя графіки Олександра Аксініна
Марта Гартен
Галерея Home of Arts Lviv виставила до огляду в сучасному обрамленні 11 графічних творів Олександра Аксініна — львівського художника світової слави, який виснував образно-знакову метамову для комунікації в царині онтології.
01.03.26
|
|
Штука
Подих весни в Органному залі
У березні у концертному залі заплановано 53 події. Серед них – світові прем'єри, вишукані камерні програми від відомих музикантів з України та з-за кордону, події для дітей, романтичні вечори при свічках та цикл бахівських концертів.
28.02.26
|
|
Штука
Про народження лисиць
Василь МАХНО
що потрібно зиркати на течію, що мус шукати поживу, бо лисицями, звісно ж, з ріки стають – інколи з віршів. Можливо.
28.02.26
|
|
Дискурси
Повернення росіян
Микола Рябчук
Чотири роки тому проти Росії було введено рідкісний тип санкцій у спорті, який раніше застосовувався лише проти ПАР часів апартеїду. Невдовзі режим санкцій почав давати тріщини...
27.02.26
|
|
Дискурси