Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Влодко Маковецький
знимка Влодка Маковецького
Понеділок, Лютий 16, 2026 - 11:30
До теми
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26
|
|
Дискурси
Гвинтівка рядового Курта Воннеґута
Сергій ГЕРМАН
Для тих, хто перейшов через війну і має намір писати, Воннеґут і його книги можуть слугувати своєрідним GPS на шляху до пункту призначення
13.02.26
|
|
Дискурси
Сторіччя непомітного героя
Любомир Литвинчук
Вони є часто важливішими за всіх решту. Вони і є творцями тих епосів й історій про відомих. Вони – частина нашої історії, навіть більша її частина.
12.02.26
|
|
Дискурси
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26
|
|
Штука
Таємниця шпигунського гнізда
Юрій Винничук
«Добрий син... добрий син... аби всі такі були...» Мені проступили на очах сльози, хоча я весь день стримувався. Але не зараз, коли це пишу...
11.02.26
|
|
Дискурси
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26
|
|
Штука
Війна та тил
Нова українська парадигма: мілітаризація, долання стереотипів, спільна відповідальність та відносини з державою: дискусія Мирослава Мариновича, Євгена Глібовицького, Павла Казаріна, Олександра Сушка
10.02.26
|
|
Галичина
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26
|
|
Україна