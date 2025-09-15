«Амністованого» Лукашенком Міколу Статкевича знову ув'язнили.

Після того, як Мікола Статкевич відмовився від депортації – в рамках жесту Лукашенка для нормалізації стосунків з США – в Литву, не було жодної інформації про його долю. «Наша Ніва» дізналася з достовірного джерела, що він «знайшовся» в колонії Глубокого.

 

69-річний екскандидат у президенти Мікола Статкевич вибив ногою двері автобуса і вийшов у нейтральній зоні між Білоруссю та Литвою, коли його намагалися депортувати 11 вересня. Статкевича заарештували ще до виборів 2020 року. Останні 2 роки і 7 місяців тримали в режимі інкомунікадо (утримували під вартою без права на зв'язок із зовнішнім світом, повністю ізолювавши від родини, адвокатів чи будь-яких інших осіб) на тюремному режимі в приміщенні камерного типу колонії Глубокого, від нього не було ні слова, ні звістки.

 

 

Останньою була його знимка на білорусько-литовському кордоні: скріншот з відео онлайн-камери з прикордонного переходу Кам'яний Лог.

 

Міколі Статкевичу 69 років. Він народився на Случчині в родині вчителів. Закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище, служив в армії, захистив кандидатську дисертацію, викладав в цьому училиші.

У 1991 році вийшов з КПРС і став одним із засновників Білоруського об'єднання військових, яке домагалося створення національної армії і захисту незалежності.

З 1995 року активно займається політикою, очолив Білоруську соціал-демократичну партію (Народна грамада). Організовував численні акції протесту, за що його неодноразово заарештовували і засуджували.

У 2010 році був кандидатом у президенти. Після участі в акції 19 грудня 2010 року засуджений до 6 років колонії посиленого режиму, звільнений у 2015 році. Знову брав активну участь у політичних кампаніях і протестах.

У травні 2020 року, ще до початку протестів, був заарештований. Засуджений до 14 років колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.

 

 

15.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25 | | Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25 | | У світі
«Медовий місяць» у кінотеатрах України
Тася Пугач
Фільм Жанни Озірної узяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі КМКФ «Молодість», Ґран-прі журі «Золотий Атлас» в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му. Світова прем’єра відбулася 2024 р. на Венеційському кінофестивалі.
11.09.25 | | Штука
Останній гуманіст нашої доби
Роксана Харчук
Належить виправити нашу неуважність до творчості та способу мислення Кутзее, бо це письменник-виклик усім усталеним думкам, мистець загадковий, провокаційний, вільна особистість, вартовий цивілізації і людяності, який пише власним болем.
10.09.25 | | Штука
«Короткочасне життя чинить нас злими»
Юрій Винничук
«Мушу викувати у своєму серці зброю, яка переможе смерть. Не йдеться мені про знищення смерті, що, мабуть, неможливо. Мова про її затаврування»
10.09.25 | | Дискурси
Верховенство права – верховенство справедливості
Людська гідність, цінність свободи, верховенство права, солідарність, служіння спільному благу – це ті точки, на які зможе опертися нове покоління українських правників
09.09.25 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.