«Амністованого» Лукашенком Міколу Статкевича знову ув'язнили.

Після того, як Мікола Статкевич відмовився від депортації – в рамках жесту Лукашенка для нормалізації стосунків з США – в Литву, не було жодної інформації про його долю. «Наша Ніва» дізналася з достовірного джерела, що він «знайшовся» в колонії Глубокого.

69-річний екскандидат у президенти Мікола Статкевич вибив ногою двері автобуса і вийшов у нейтральній зоні між Білоруссю та Литвою, коли його намагалися депортувати 11 вересня. Статкевича заарештували ще до виборів 2020 року. Останні 2 роки і 7 місяців тримали в режимі інкомунікадо (утримували під вартою без права на зв'язок із зовнішнім світом, повністю ізолювавши від родини, адвокатів чи будь-яких інших осіб) на тюремному режимі в приміщенні камерного типу колонії Глубокого, від нього не було ні слова, ні звістки.

Останньою була його знимка на білорусько-литовському кордоні: скріншот з відео онлайн-камери з прикордонного переходу Кам'яний Лог.