«Амністованого» Лукашенком Міколу Статкевича знову ув'язнили.

Після того, як Мікола Статкевич відмовився від депортації – в рамках жесту Лукашенка для нормалізації стосунків з США – в Литву, не було жодної інформації про його долю. «Наша Ніва» дізналася з достовірного джерела, що він «знайшовся» в колонії Глубокого.
69-річний екскандидат у президенти Мікола Статкевич вибив ногою двері автобуса і вийшов у нейтральній зоні між Білоруссю та Литвою, коли його намагалися депортувати 11 вересня. Статкевича заарештували ще до виборів 2020 року. Останні 2 роки і 7 місяців тримали в режимі інкомунікадо (утримували під вартою без права на зв'язок із зовнішнім світом, повністю ізолювавши від родини, адвокатів чи будь-яких інших осіб) на тюремному режимі в приміщенні камерного типу колонії Глубокого, від нього не було ні слова, ні звістки.
Останньою була його знимка на білорусько-литовському кордоні: скріншот з відео онлайн-камери з прикордонного переходу Кам'яний Лог.
Міколі Статкевичу 69 років. Він народився на Случчині в родині вчителів. Закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище, служив в армії, захистив кандидатську дисертацію, викладав в цьому училиші.
У 1991 році вийшов з КПРС і став одним із засновників Білоруського об'єднання військових, яке домагалося створення національної армії і захисту незалежності.
З 1995 року активно займається політикою, очолив Білоруську соціал-демократичну партію (Народна грамада). Організовував численні акції протесту, за що його неодноразово заарештовували і засуджували.
У 2010 році був кандидатом у президенти. Після участі в акції 19 грудня 2010 року засуджений до 6 років колонії посиленого режиму, звільнений у 2015 році. Знову брав активну участь у політичних кампаніях і протестах.
У травні 2020 року, ще до початку протестів, був заарештований. Засуджений до 14 років колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.
15.09.2025