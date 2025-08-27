Помер правнук Івана Франка Петро Галущак.

Нині над раном на 71-му році життя помер правнук Івана Франка Петро Галущак.

 

 

Помер після тяжкої недуги – у день, коли 169 років тому народився його прадід.

Він був онуком Петра Франка – сином його доньки Іванни Франко та Мирослава Галущака.

 

Петро Франко (28.06.1890—1941)– Ольга Федорівна (Білевич) (23.07.1896–27.03.1987)

●— Віра (31.01.1923–31.01.1996)– Богдан Сітницький (18.05.1914-29.01.1997)

●— Іванна (24.01.1925-20.05.1978)—Мирослав Галущак (04.07.1925-26.07.1987)

●— ●— Любов-Ліда (01.04.1951)

●— ●— Петро (12.09.1954-27.08.2025)—Олеся Ярош (20.09.1966)

●— ●— Адріанна (14.08.1959)

●— ●— Маріанна (08.07.1961)–Мар'ян Йосипович Макаруха (11.08.1952)

 

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у львівській середній школі № 4, потім – у Львівському політехнічному інституті на факультеті автоматики (за спеціальністю "Інформаційно-вимірювальна техніка").

Його перша робота – інженер-конструктор на Термоприладі. Служив в рядах радянської армії (1977 - 1979). Після повернення працював старшим інженером в Інституті геології та геохімії горючих копалин АН УРСР. Далі працював в пуско-налагоджувальних підприємствах обчислювальної техніки. У 1988 році одружився з Олесею Ярош. Двоє їхніх дітей боронять Україну на фронті.

З 1990 року і до виходу на пенсію у 2014 році працював на посадах заступника директора та директора різних підприємств. Брав участь у громадських організаціях. Є одним із засновників та багаторічним заступник голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина». Свою місію бачив, щоб зробити спадщину Франка ближчою і зрозумілішою для сучасної України, нагадуючи, що кожен українець є продовжувачем його справи: Петро Галущак був відомий як головний натхненник і популяризатор гасла “І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!”, яке стало символом національної свідомості та поваги до спадщини великого українського мислителя.

 

27.08.2025

