галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Вічність — клепсидра без піску
Валеріу Бутулеску
До теми
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25
|
|
Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25
|
|
Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25
|
|
Дискурси
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.
12.08.25
|
|
Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25
|
|
Україна
Нотатники
Андрій Содомора
Крізь часу пласт докопуюсь до них – Адреси, ймення, телефони, дати... Йду у минуле... Пробую згадати... По сліду йду, але вже й він застиг.
11.08.25
|
|
Дискурси
Загибель імперії
Віталій Портников
Йде справжній процес розпаду імперії – напевне, не такий помітний у порівнянні з картиною розкладу самої Російської Федерації, але значно реальніший.
10.08.25
|
|
Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» – приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25
|
|
У світі