Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
25 років УП
головна
25 років УП
Середа, Квітень 16, 2025 - 18:00
До теми
Актуальність опери у вічних питаннях
Дем’ян Матушевський, Тарас Конощенко
Музикознавиця Аделіна Єфіменко зустрілася з українськими співаками, задіяними в головних партіях Зарастро і Папагено у новій постановці «Чарівної флейти», і пропонує більше довідатися про цю «вічну історію» В. А. Моцарта
14.04.25
|
|
Штука
Соляріс. Балетне одкровення
Вікторія Антошевська
11 квітня закарбувалося в памʼяті безцінним відчуттям причетності до істинного мистецького тріумфу Львівської національної опери – прем'єри балету "Соляріс" як вершинного досягнення сучасного українського музичного театру.
13.04.25
|
|
Штука
Кінець історії
Віталій Портников
Ми були впевнені, що свобода і демократія мають сильного захисника. У світі, де США – не прапороносець ліберальної демократії, ми ще не жили. І жити в такому світі незатишно.
13.04.25
|
|
Дискурси
Не зломимо своїх присяг
ФОТОРЕПОРТАЖ
Урочисто з вимаршем львівський Пласт відзначив 113-ту річницю з дня першої пластової присяги, яку у Львові вперше склали юнаки під керівництвом Олександра Тисовського
12.04.25
|
|
Галичина
Межа війни
Олеся Ісаюк
Піти за духом часу – це не лише про мораль, гідність і патріотизм. Це про розрив зв’язків з усім дотеперішнім настільки капітальний, що сягає навіть поза ту межу, яка ділить життя і смерть
12.04.25
|
|
Галичина
Гурт і гарт: Петро Франко і «Пласт»
Наталя Тихолоз
12 квітня 1912 року сорок членів української скаутської організації склали першу пластову присягу. Саме ця дата є днем народження «Пласту»
11.04.25
|
|
Минуле
Негероїчне лідерство–сила співчутливої мудрості
Дзвенислава Новаківська
На великих розломах життя змінюється запит на роль лідера. Виникає запит на тих, хто не лише вчить досягати вершин. Хто вміє ставати горою
11.04.25
|
|
Дискурси
Творити цілісні сценічні світи
Світлана Рейніш
У рідному місті письменника-фантаста Станіслава Лема його культовий роман "Соляріс" оживе в унікальному сценічному втіленні Світлани Рейніш як балет на музику Олександра Родіна.
11.04.25
|
|
Штука