Українка Магучіх взяла висоту 2.10 метра і побила світовий рекорд, який тримався 37 років.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі: з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд побивши 37-річний рекорд болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року стрибнула на 2,09 м, оновивши свій же рекорд (2,08 м, 1986)

 

 

Спочатку Магучіх здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс взяла планку 2.03 м.

 

Відтак українська стрибунка з другої спроби взяла висоту 2.07 м і оновила особистий рекорд (до цього її особистий рекорд складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині), а потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд.

 

 

Ярослава Магучіх — третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище. Дві таких вдалих спроб має Бланка Влашич, п'ять – Стефка Костадінова.

 

Перший світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок на рівні 146 см Міжнародна федерація жіночого спорту (FSFI) зафіксувала 20 травня 1922 року, рекорд Ярослави Магучіх – 57-й.

 

 

1,46      20.05.1922      Ненсі Воріс (США)

1,485   26.05.1923      Елізабет Стайн (США)

1,485   06.08.1923      Софі Еліотт-Лінн (Велика Британія)

1,524   11.07.1925      Філліс Грін (Велика Британія)

1,552   02.08.1926      Філліс Грін (Велика Британія)

1,58      06.09.1926      Етель Кетервуд (Канада)

1,58      03.07.1928      Лін Гізолф  (Нідерланди)

1,595   05.08.1928      Етель Катервуд (Канада)

1,605   18.08.1929      Лін Гізолф  (Нідерланди)

1,62      12.06.1932      Лін Гізолф  (Нідерланди)

1,65      07.08.1932      Джин Шилі (США)

1,65      07.08.1932      Мілдред Дідріксон (США)

1,66      29.05.1939      Дороті Одам (Велика Британія)

1,66      29.03.1941      Естер ван Герден (ПАР)

1,66      27.07.1941      Ільзебілль Пфеннінг (Швейцарія)

1,71      30.05.1943      Фанні Бланкерс-Кун (Нідерланди)

1,72      07.07.1951      Шейла Лервілл (Велика Британія)

1,73      22.05.1954      Олександра Чудіна (СРСР)

1,74      05.05.1956      Тельма Гопкінс (Велика Британія)

1,75      14.07.1956      Іоланда Балаш (Румунія)

1,76      01.12.1956      Мілдред МакДеніел (США)

1,76      13.10.1957      Іоланда Балаш (Румунія)

1,77      17.11.1957      Чжен Фенжун (Китай)

1,78      07.06.1958      Іоланда Балаш (Румунія)

1,80      22.06.1958      Іоланда Балаш (Румунія)

1,81      31.07.1958      Іоланда Балаш (Румунія)

1,82      04.10.1958      Іоланда Балаш (Румунія)

1,83      18.10.1958      Іоланда Балаш (Румунія)

1,84      21.09.1959      Іоланда Балаш (Румунія)

1,85      06.06.1960      Іоланда Балаш (Румунія)

1,86      10.07.1960      Іоланда Балаш (Румунія)

1,87      15.04.1961      Іоланда Балаш (Румунія)

1,88      18.06.1961      Іоланда Балаш (Румунія)

1,90      08.07.1961      Іоланда Балаш (Румунія)

1,91      16.07.1961      Іоланда Балаш (Румунія)

1,92      04.09.1971      Ілона Гузенбауер, (Австрія)

1,92      04.09.1972      Ульріке Мейфарт (ФРН)

1,94      24.09.1972      Йорданка Благоєва (Болгарія)

1,94      24.08.1974      Розмарі Вітчас (НДР)

1,95      08.09.1974      Розмарі Аккерман(НДР)

1,96      08.05.1976      Розмарі Аккерман(НДР)

1,96      03.07.1977      Розмарі Аккерман(НДР)

1,97      14.08.1977      Розмарі Аккерман(НДР)

1,97      26.08.1977      Розмарі Аккерман(НДР)

2,00      26.08.1977      Розмарі Аккерман(НДР)

2,01      04.08.1978      Сара Сімеоні (Італія)

2,01      31.08.1978      Сара Сімеоні (Італія)

2,02      08.09.1982      Ульріке Мейфарт (ФРН)

2,03      21.08.1983      Ульріке Мейфарт (ФРН)

2,03      21.08.1983      Тамара Бикова (СРСР)

2,04      25.08.1983      Тамара Бикова (СРСР)

2,05      22.06.1984      Тамара Бикова (СРСР)

2,07      20.07.1984      Людмила Андонова (Болгарія)

2,07      25.05.1986      Стефка Костадінова (Болгарія)

2,08      31.05.1986      Стефка Костадінова (Болгарія)

2,09      30.08.1987      Стефка Костадінова (Болгарія)

2,10      07.07.2024      Ярослава Магучіх (Україна)

 

 

 

07.07.2024

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