Українка Магучіх взяла висоту 2.10 метра і побила світовий рекорд, який тримався 37 років.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі: з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд побивши 37-річний рекорд болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року стрибнула на 2,09 м, оновивши свій же рекорд (2,08 м, 1986)

Спочатку Магучіх здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс взяла планку 2.03 м.

Відтак українська стрибунка з другої спроби взяла висоту 2.07 м і оновила особистий рекорд (до цього її особистий рекорд складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині), а потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд.

Ярослава Магучіх — третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище. Дві таких вдалих спроб має Бланка Влашич, п'ять – Стефка Костадінова.

Перший світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок на рівні 146 см Міжнародна федерація жіночого спорту (FSFI) зафіксувала 20 травня 1922 року, рекорд Ярослави Магучіх – 57-й.

1,46 20.05.1922 Ненсі Воріс (США)

1,485 26.05.1923 Елізабет Стайн (США)

1,485 06.08.1923 Софі Еліотт-Лінн (Велика Британія)

1,524 11.07.1925 Філліс Грін (Велика Британія)

1,552 02.08.1926 Філліс Грін (Велика Британія)

1,58 06.09.1926 Етель Кетервуд (Канада)

1,58 03.07.1928 Лін Гізолф (Нідерланди)

1,595 05.08.1928 Етель Катервуд (Канада)

1,605 18.08.1929 Лін Гізолф (Нідерланди)

1,62 12.06.1932 Лін Гізолф (Нідерланди)

1,65 07.08.1932 Джин Шилі (США)

1,65 07.08.1932 Мілдред Дідріксон (США)

1,66 29.05.1939 Дороті Одам (Велика Британія)

1,66 29.03.1941 Естер ван Герден (ПАР)

1,66 27.07.1941 Ільзебілль Пфеннінг (Швейцарія)

1,71 30.05.1943 Фанні Бланкерс-Кун (Нідерланди)

1,72 07.07.1951 Шейла Лервілл (Велика Британія)

1,73 22.05.1954 Олександра Чудіна (СРСР)

1,74 05.05.1956 Тельма Гопкінс (Велика Британія)

1,75 14.07.1956 Іоланда Балаш (Румунія)

1,76 01.12.1956 Мілдред МакДеніел (США)

1,76 13.10.1957 Іоланда Балаш (Румунія)

1,77 17.11.1957 Чжен Фенжун (Китай)

1,78 07.06.1958 Іоланда Балаш (Румунія)

1,80 22.06.1958 Іоланда Балаш (Румунія)

1,81 31.07.1958 Іоланда Балаш (Румунія)

1,82 04.10.1958 Іоланда Балаш (Румунія)

1,83 18.10.1958 Іоланда Балаш (Румунія)

1,84 21.09.1959 Іоланда Балаш (Румунія)

1,85 06.06.1960 Іоланда Балаш (Румунія)

1,86 10.07.1960 Іоланда Балаш (Румунія)

1,87 15.04.1961 Іоланда Балаш (Румунія)

1,88 18.06.1961 Іоланда Балаш (Румунія)

1,90 08.07.1961 Іоланда Балаш (Румунія)

1,91 16.07.1961 Іоланда Балаш (Румунія)

1,92 04.09.1971 Ілона Гузенбауер, (Австрія)

1,92 04.09.1972 Ульріке Мейфарт (ФРН)

1,94 24.09.1972 Йорданка Благоєва (Болгарія)

1,94 24.08.1974 Розмарі Вітчас (НДР)

1,95 08.09.1974 Розмарі Аккерман(НДР)

1,96 08.05.1976 Розмарі Аккерман(НДР)

1,96 03.07.1977 Розмарі Аккерман(НДР)

1,97 14.08.1977 Розмарі Аккерман(НДР)

1,97 26.08.1977 Розмарі Аккерман(НДР)

2,00 26.08.1977 Розмарі Аккерман(НДР)

2,01 04.08.1978 Сара Сімеоні (Італія)

2,01 31.08.1978 Сара Сімеоні (Італія)

2,02 08.09.1982 Ульріке Мейфарт (ФРН)

2,03 21.08.1983 Ульріке Мейфарт (ФРН)

2,03 21.08.1983 Тамара Бикова (СРСР)

2,04 25.08.1983 Тамара Бикова (СРСР)

2,05 22.06.1984 Тамара Бикова (СРСР)

2,07 20.07.1984 Людмила Андонова (Болгарія)

2,07 25.05.1986 Стефка Костадінова (Болгарія)

2,08 31.05.1986 Стефка Костадінова (Болгарія)

2,09 30.08.1987 Стефка Костадінова (Болгарія)

2,10 07.07.2024 Ярослава Магучіх (Україна)