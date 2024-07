Помер Тарас Гунчак, визначний український історик та діяч в США.

Вчора помер професор Тарас Гунчак, знаний американський український історик, політолог, багатолітній редактор журналу "Сучасність" (1984–1996) та квартальника "The Ukrainian Quarterly" (з 2004), дійсний член НТШ та УВАН.

Про смерть повідомив його молодший колега Йоханан Петровський-Штерн.

Тарас Гунчак народився 1932 року у селі Старе Місто поблизу Підгайців. Дитиною під час Другої світової війни був кур'єром ОУН, 1944 року разом з батьками виїхав в еміграцію, з 1949 року — у Сполучених Штатах. В нью-йоркському Фордгемському університеті здобув ступінь бакалавра (1955) і магістра (1958); докторат захистив у Віденському університеті (1960).

Від 1960 і до 2004 року викладав в Ратґерському університеті (професор історії й політичних наук). Був редактором дослідження «Російський імперіалізм в історичній перспективі» (1973), співпрацював з «Єврейським журналом соціальних досліджень», «Східно-Європейським журналом», «Українським істориком».

Автор праць з історії української революції 1917–1921рр., україно-польських взаємин 1918–21 рр., української суспільно-політичної думки 20 ст., Української повстанської армії etc.

Редактор та співредактор багатьох наукових студій та збірників документів і матеріалів, зокрема:

"Russian Imperialism from Ivan the Great to Revolution" («Російський імперіалізм від Івана Великого до революції», New Brunswick, 1974),

Петлюра С. "Статті, листи, документи" (Нью-Йорк, 1979, т. 2),

"The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution" («Україна 1917–1922: Дослідження революції», Cambridge, 1977),

"Ukraine and Poland in Documents, 1918–1922" ("Україна і Польща в документах, 1918–1922", New York, 1983, vol. 1–2),

«UPA in the Light of German Documents» ("УПА в світлі німецьких документів" у "Літописі УПА", Торонто, 1983, т. 6–7),

"Українська революція: Документи 1919–1921" (Нью-Йорк, 1984),

"Українська суспільно-політична думка в 20 столітті" (Мюнхен, 1983, т. 1–3);

"Тисяча років української суспільно-політичної думки" (К., 2001, т. 1–9).

«Ukraine: The Challenges of World War II» («Україна: Виклики 2-ї світової війни», Лангам, 2003).

Автор книг:

«В мундирах ворога» (К., 1996),

«On the Horns of a Dilemma: The Story of the Ukrainian Division Halychyna» («На рогах дилеми: Історія української дивізії “Галичина”», Лангам, 2000),

«Україна: Перша половина ХХ століття. Нариси політ. історії» (К., 1993),

«Україна ХХ століття» (К., 2005),

«Спогади – стежки життя» (К., 2005).

Був невтомним активістом наукового та громадського життя української діаспори у США, з 1984 по 1996 рік – був редактором журналу «Сучасність». 8 – 10 вересня 1989 р. брав участь в установчому з`їзд Народного Руху України.