Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ганна Криволап. Барокові інспірації
головна
виставка «Ганна Криволап. Барокові інспірації» в Палаці Потоцьких
Середа, Червень 26, 2024 - 12:30
До теми
Коло жовтої зірки
Віталій Портников
Ті, хто пережили війну, поступилися тим, що вивчали її пропагандистську історію у школах. Страх змінився жадобою реваншу, скорбота – «побєдобєсієм»...
23.06.24
|
|
Дискурси
Свято музики в часі війни
Микола Глібович
На щастя, знову є звук, і здається, що глядачі і музиканти, які щойно ледь не побились, тепер воєдино хитаються в такт як великий добрий Левіафан, і навіть те, що приспів «Тікай, бо скоро буде війна» замість «Не стидайся, то твоя земля» нікого не здивував, бо так ніби і мало бути.
22.06.24
|
|
Штука
Словокопання: про Шеймаса Гіні й не тільки
Василь МАХНО
Поети приймають у спадок країну і мову такими, якими вони є, і по собі залишають їх зміненими. Здається, що й Шеймасу Гіні вдалося щось змінити
22.06.24
|
|
Дискурси
Секрет життя після 120 років? Наноботи
Рей Курцвейл
Найконтроверсійніший, мабуть, розділ нової книги чільного технофутуролога – візія діамондоїдних нанороботів у нашій кровоносній системі
21.06.24
|
|
Дискурси
Драматичне пробудження
Олеся Ісаюк
Русифікація — це на кшталт історичної випадковості, генеральною ж метою була принципова зміна людської природи, що передбачала практичне знищення, щонайменше глибоку деформацію ідентичності, способу життя і думання
21.06.24
|
|
Україна
Іспити спеки
Юрко ПРОХАСЬКО
…складання звіту про продовження, про тривкість тривання, про недаремність зусиль і немарність втрат. Підтвердження завжди несподіваного, ніколи не запевненого тривання в житті
21.06.24
|
|
Дискурси
Ліки творчості
Тетяна Костенко
Можливість висловити почуття, які важко описати словами: арт-терапія є ефективним методом для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і передбачає використання творчих процесів як спосіб вираження і обробки травматичного досвіду.
21.06.24
|
|
Штука
Народна мудрість
Анатолій Стріляний
Не вся народна мудрість – мудрість. Уявлення святих, але темних селян… Там стільки ж помилок, скільки і вічних істин.
20.06.24
|
|
Дискурси