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Кримський похід на Москву (1571)
головна
в 1571 році війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву
П'ятниця, Травень 24, 2024 - 13:00
До теми
Майстер Михайло Билень – будівничий церков
Василь СЛОБОДЯН
Михайло Билень (1768–1844), один із кращих народних майстрів – будівничих досконалих церков, чиє ім'я Бойківщина зберегла до наших днів.
22.05.24
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Минуле
Людина, яка перейшла через гори
Інна Анісімова
Було багато радості. І, як завжди, жодних спільних фото. Ну бо навіщо? Всі ж житимуть вічно. Адже так думається у п'янкому повітрі карпатського саду... Пам’яті Ігоря Мартинюка, “Чорномора”
21.05.24
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Галичина
Довкола гітари
Юрко ТИМЧУК
На Євробаченні виступ держсекретаря США не оцінили б, бо «Rockin' in the Free World» – не їх формат, а в Україні лабання Блінкена запам’яталося краще за привезені ним два мільярди
21.05.24
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Україна
Марія Слободівна (Крушельницька) – артистка театру «Руської Бесіди». І період
Євген Нахлік
Сценічна діяльність в 1893–1901 роках і відгуки театральних рецензентів на неї
19.05.24
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Минуле
Будинок «Слово»
Віталій Портников
Коли піднімаюсь по сходах старих письменницьких будинків, мимоволі шукаю очима двері своєї квартири з іншого світу і бачу у вікні «воронок», який приїхав для мого арешту...
19.05.24
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Дискурси
Шляхами Накловичів
Мар'ян ХОМЯК
До 140-річчя від дня народження о. Ромуальда Накловича (1884–1965). Доля не жаліла для нього випробувань, як і для його синів, які залишались гідними свого батька
18.05.24
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Минуле
Два Володимири
Олеся Ісаюк
Два написані в різні епохи несхожі тексти “Ідоли падуть” Опільського та “Володимир” Скляренка поєднані фактом детальної розробки обставин і почуттів героїв навколо хрещення
18.05.24
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Україна
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24
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Галичина